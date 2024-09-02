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Zirveye uçuyor! İstanbul Havalimanı ağustos ayında 7.7 milyon yolcu ağırladı

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen, İstanbul Havalimanı'nın ağustos ayında 46 bin 939 uçuşla, 7.7 milyon yolcuya ev sahipliği yaptığını açıkladı.

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Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 22:03 Güncelleme 02 Eylül 2024, 22:06
Zirveye uçuyor! İstanbul Havalimanı ağustos ayında 7.7 milyon yolcu ağırladı

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İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, havalimanının ağustos ayı yolcu verilerini açıkladı.

İstanbul Havalimanı ağustos ayında 7,7 milyon yolcu ağırladıİstanbul Havalimanı ağustos ayında 7,7 milyon yolcu ağırladı

Bu rakamın önemli bir başarı olduğunu vurgulayan Bilgen, "46 bin 939 uçuşun başarıyla tamamlanması ve 7 milyon 720 bin 134 yolcunun ağırlanması, İGA ekibimizin sürekli gelişen performansının ve sağlam altyapımızın somut göstergeleridir. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyor ve bu ivmeyi her ay artırarak sürdüreceğimize yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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