MEMUR MAAŞLARI
Şube müdürü (Üni. mez.) 1/4
Mevcut maaş: 59.467
Yüzde 10.36 zamlı: 65.627,78
Memur (Üni. mez.) 9/1
Mevcut maaş: 40.817
Yüzde 10.36 zamlı: 45.045,64
Uzman öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 52.568
Yüzde 10.36 zamlı: 58.014,04
Öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 47.433
Yüzde 10.36 zamlı: 52.347,06
Başkomiser 3/1
Mevcut maaş: 58.338
Yüzde 10.36 zamlı: 64.381,82
Polis memuru 8/1
Mevcut maaş: 52.816
Yüzde 10.36 zamlı: 58.287,74
Uzman doktor 1/4
Mevcut maaş: 97.836
Yüzde 10.36 zamlı: 107.971,81
Hemşire- (Üni. mez.) 5/1
Mevcut maaş: 47.909
Yüzde 10.36 zamlı: 52.872,37
Mühendis 1/4
Mevcut maaş: 60.663
Yüzde 10.36 zamlı: 66.947,69
Teknisyen (Lise mez.) 11/1
Mevcut maaş: 42.313
Yüzde 10.36 zamlı: 46.696,63
Profesör 1/4
Mevcut maaş: 86.378
Yüzde 10.36 zamlı: 95.326,76
Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut maaş: 57.243
Yüzde 10.36 zamlı: 63.173,37
Vaiz 1/4
Mevcut maaş: 49.582
Yüzde 10.36 zamlı: 54.718,70
Avukat 1/4
Mevcut maaş: 57.028
Yüzde 10.36 zamlı: 62.936,10
Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.
MEMUR EMEKLİLERİ
Müsteşar (1/1)
Mevcut maaş: 63.947,22
Yüzde 10.36 zamlı: 70.572,15
Genel müdür (1/1)
Mevcut maaş: 56.597,38
Yüzde 10.36 zamlı: 62.460,87
Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
Yüzde 10.36 zamlı: 29.104,36
Memur (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 21.479,71
Yüzde 10.36 zamlı: 23.705,01
Öğretmen (1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
Yüzde 10.36 zamlı: 29.104,36
Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Mevcut maaş: 37.165,47
Yüzde 10.36 zamlı: 41.015,81
Başkomiser (1/4)
Mevcut maaş: 27.046,63
Yüzde 10.36 zamlı: 29.848,66
Polis memuru (1/4)
Mevcut maaş: 26.594,78
Yüzde 10.36 zamlı: 29.350,00
Hemşire (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
Yüzde 10.36 zamlı: 29.104,36
Mühendis (1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
Yüzde 10.36 zamlı: 29.104,36
Teknisyen (Lise -1/4)
Mevcut maaş: 18.933,32
Yüzde 10.36 zamlı: 20.894,81
Pratisyen hekim (1/4)
Mevcut maaş: 46.131,31
Yüzde 10.36 zamlı: 50.910,51
Profesör (1/4)
Mevcut maaş: 50.482,90
Yüzde 10.36 zamlı: 55.712,93
İmam-hatip
Mevcut maaş: 26.372,20
Yüzde 10.36 zamlı: 29.104,36