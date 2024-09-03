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MEMURA OCAK FARKI! Yüzde 14.52 zam tahmini yapıldı! Polis, hemşire, teknisyen, uzman erbaş maaşları...

Milyonlarca memur ve memur emeklisi, 2024 yılının Ocak ayında yapılacak maaş zammını heyecanla bekliyor. Ocak zammının belirlenmesinde kilit rol oynayan enflasyon verileri, memur ve emekli maaşları için yol haritasını çizecek. Salı günü açıklanacak olan ikinci enflasyon verisi öncesinde, maaşlara ilişkin yeni tahminler ortaya çıktı. Peki, hangi meslek grubu ne kadar zam alacak? İşte meslek meslek yeni maaş hesaplaması...

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Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 07:36 Güncelleme 03 Eylül 2024, 07:37
MEMURA OCAK FARKI! Yüzde 14.52 zam tahmini yapıldı! Polis, hemşire, teknisyen, uzman erbaş maaşları...

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Milyonlarca memur ve memur emeklisi, Ocak 2024'te yapılacak maaş artışını sabırsızlıkla bekliyor. Geçtiğimiz yıl Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından belirlenen zam oranı, yeni yılın ilk ayında maaşlara yansıtılacak. Ancak sadece bu zam oranı değil, enflasyon farkı da eklenerek maaşlar artırılacak. Peki, bu zam oranı ve enflasyon farkı nasıl hesaplanacak? İşte detaylar...

Enflasyon tahminleri memurların ve memur emeklilerinin Ocak'ta enflasyon farkı alabileceğini ortaya koyuyor.

AA Finans 11 ekonomistle gerçekleştirdiği enflasyon beklenti anketinin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre, Ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2.64 oldu. Ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 42.84 olarak gerçekleşti.

Eğer anketteki tahmin gerçekleşir ve 2024 yılı yüzde 42.84 enflasyon ile tamamlanırsa, 6 aylık TÜFE yüzde 14.52 olacak. Bu durumda memurlar ve memur emeklileri yüzde 4.11 enflasyon farkı alacak. Yüzde 6'lık Ocak zammı da bu fark ile yüzde 10.36'ya ulaşacak. Ocak zammına ilişkin tahmin gerçekleşirse en düşük maaş memurlarda 39 bin 205 liradan 43 bin 267 liraya, memur emeklilerinde 17 bin 588 liradan 19 bin 410 liraya yükselecek.
Memurlar ve emekliler Ocak zammının oranını o ayın başında öğrenecek. Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yeni maaşlar belli olacak. Bu artışa ilaveten refah payı ve benzeri bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı da aynı ayda karara bağlanacak.

MEMUR MAAŞLARI

Şube müdürü (Üni. mez.) 1/4

Mevcut maaş: 59.467

Yüzde 10.36 zamlı: 65.627,78

Memur (Üni. mez.) 9/1

Mevcut maaş: 40.817

Yüzde 10.36 zamlı: 45.045,64

Uzman öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 52.568

Yüzde 10.36 zamlı: 58.014,04

Öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 47.433

Yüzde 10.36 zamlı: 52.347,06

Başkomiser 3/1

Mevcut maaş: 58.338

Yüzde 10.36 zamlı: 64.381,82

Polis memuru 8/1

Mevcut maaş: 52.816

Yüzde 10.36 zamlı: 58.287,74

Uzman doktor 1/4

Mevcut maaş: 97.836

Yüzde 10.36 zamlı: 107.971,81

Hemşire- (Üni. mez.) 5/1

Mevcut maaş: 47.909

Yüzde 10.36 zamlı: 52.872,37

Mühendis 1/4

Mevcut maaş: 60.663

Yüzde 10.36 zamlı: 66.947,69

Teknisyen (Lise mez.) 11/1

Mevcut maaş: 42.313

Yüzde 10.36 zamlı: 46.696,63

Profesör 1/4

Mevcut maaş: 86.378

Yüzde 10.36 zamlı: 95.326,76

Araştırma görevlisi 7/1

Mevcut maaş: 57.243

Yüzde 10.36 zamlı: 63.173,37

Vaiz 1/4

Mevcut maaş: 49.582

Yüzde 10.36 zamlı: 54.718,70

Avukat 1/4

Mevcut maaş: 57.028

Yüzde 10.36 zamlı: 62.936,10

Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.

MEMUR EMEKLİLERİ

Müsteşar (1/1)

Mevcut maaş: 63.947,22

Yüzde 10.36 zamlı: 70.572,15

Genel müdür (1/1)

Mevcut maaş: 56.597,38

Yüzde 10.36 zamlı: 62.460,87

Şube müdürü (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 26.372,20

Yüzde 10.36 zamlı: 29.104,36

Memur (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 21.479,71

Yüzde 10.36 zamlı: 23.705,01


Öğretmen (1/4)

Mevcut maaş: 26.372,20

Yüzde 10.36 zamlı: 29.104,36

Kaymakam 1. sınıf (1/4)

Mevcut maaş: 37.165,47

Yüzde 10.36 zamlı: 41.015,81

Başkomiser (1/4)

Mevcut maaş: 27.046,63

Yüzde 10.36 zamlı: 29.848,66

Polis memuru (1/4)

Mevcut maaş: 26.594,78

Yüzde 10.36 zamlı: 29.350,00

Hemşire (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 26.372,20

Yüzde 10.36 zamlı: 29.104,36

Mühendis (1/4)

Mevcut maaş: 26.372,20

Yüzde 10.36 zamlı: 29.104,36

Teknisyen (Lise -1/4)

Mevcut maaş: 18.933,32

Yüzde 10.36 zamlı: 20.894,81

Pratisyen hekim (1/4)

Mevcut maaş: 46.131,31

Yüzde 10.36 zamlı: 50.910,51

Profesör (1/4)

Mevcut maaş: 50.482,90

Yüzde 10.36 zamlı: 55.712,93

İmam-hatip

Mevcut maaş: 26.372,20

Yüzde 10.36 zamlı: 29.104,36


Avukat (1/4)

Mevcut maaş: 26.372,20

Yüzde 10.36 zamlı: 29.104,36

En düşük memur emekli aylığı

Mevcut maaş: 17.588,13

Yüzde 10.36 zamlı: 19.410,26

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