Milyonlarca memur ve memur emeklisi, Ocak 2024'te yapılacak maaş artışını sabırsızlıkla bekliyor. Geçtiğimiz yıl Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından belirlenen zam oranı, yeni yılın ilk ayında maaşlara yansıtılacak. Ancak sadece bu zam oranı değil, enflasyon farkı da eklenerek maaşlar artırılacak. Peki, bu zam oranı ve enflasyon farkı nasıl hesaplanacak? İşte detaylar...

Eğer anketteki tahmin gerçekleşir ve 2024 yılı yüzde 42.84 enflasyon ile tamamlanırsa, 6 aylık TÜFE yüzde 14.52 olacak. Bu durumda memurlar ve memur emeklileri yüzde 4.11 enflasyon farkı alacak. Yüzde 6'lık Ocak zammı da bu fark ile yüzde 10.36'ya ulaşacak. Ocak zammına ilişkin tahmin gerçekleşirse en düşük maaş memurlarda 39 bin 205 liradan 43 bin 267 liraya, memur emeklilerinde 17 bin 588 liradan 19 bin 410 liraya yükselecek.

Memurlar ve emekliler Ocak zammının oranını o ayın başında öğrenecek. Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yeni maaşlar belli olacak. Bu artışa ilaveten refah payı ve benzeri bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı da aynı ayda karara bağlanacak.