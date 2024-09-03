Gaz arzına 4 milyar metreküplük doping

BOTAŞ ve Shell, Türkiye'nin doğal gaz arzına büyük katkı sağlayacak 10 yıllık yeni bir iş birliğini hayata geçirdi. Anlaşma çerçevesinde Shell, 2027'den itibaren BOTAŞ'a yıllık 4 milyar metreküplük toplam 40 adet LNG kargosu teslimatı gerçekleştirilecek.



Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, bu anlaşmanın bir alım-satım işleminden ibaret olmadığını belirterek, "Dolum limanından teslim alma ve Avrupa terminallerine boşaltım yapma gibi opsiyonları ile ilave ticaret imkânları sunması bakımından farklılığa sahip" dedi.

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