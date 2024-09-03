Bakan Bolat açıkladı: İhracatta çifte rekor!

İhracatta yeni rekorlar geldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ağustos ihracatımız, 2023'ün aynı ayına göre yüzde 2.4 artış ile 22.1 milyar dolar olmuş ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek Ağustos ihracatı olarak kayıtlara geçmiştir" dedi. Bu rekorla birlikte son 13 ayın dokuz ayında ihracatın aylık rekorlar kırdığını belirten Bakan Bolat, yıllıklandırılmış ihracatta da rekor kırıldığının altını çizdi.

Bolat, "Cumhuriyet tarihimizin en yüksek yıllık mal ihracatı da Ağustos ayında gerçekleşti. İhracat, Ağustos sonu itibarıyla 262 milyar dolara yükseldi" ifadesini kullandı. İthalatın Ağustos ayında yüzde 10.8 düşüşle 27 milyar dolara gerilediğini söyleyen Bolat, dış ticaret açığının yıllık bazda yüzde 43.4 düşüşle son 34 ayın en düşük seviyesi olan 4.9 milyar dolara gerilediğini, ithalatın ihracatı karşılama oranının da olumlu bir seyir izleyerek yüzde 81.7'ye yükseldiğini aktardı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de 2024'e 267 milyar dolar mal ve 110 milyar dolar hizmet ihracatı hedefi ile başladıklarını belirterek, "Yıl sonu hedefimizi yakalayabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.