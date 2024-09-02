Özel okullar fiyatları iyice abarttı: Bir tişörte 2 bin 500 lira istediler! Veliler tepki gösterdi

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Milyonlarca öğrenci yeni eğitim-öğretim yılının heyecanını yaşarken; çocuğunu özel okulda okutan veliler de karşılarına çıkarılan masraf listesi karşısında isyan ediyor. Okul, kitap, servis ve yemek ücretlerinin yanı sıra kıyafet faturası da tepki çekiyor. Kimi okullarda forma ve eşofman dahil kıyafet faturasının 15-20 bin lirayı bulduğu belirtiliyor. Veliler bu duruma tepkilerini sosyal medyada ve şikayet sitelerinde dile getiriyor:

Özel okullar fiyatları iyice abarttı 'KALİTE DE DÜŞÜK'

- Çocuğum bir kolejin ana sınıfına başlayacak. Maliyeti maksimum 30-40 lira olan tişörte 500 lira istediler. Öğrenciye değer vermediklerini kıyafetlerden anlayabiliyorum. Daha önceki okulumuzda da fiyatlar bu civardaydı ama daha kaliteliydi. Bütün gün çocuklar o kıyafetlerin içinde terden bayılır.

- Okul kitaplarına 43 bin 500 lira istedikleri yetmezmiş gibi, 300 lira bile etmeyecek okul tişörtleri bin lira civarı.