700 bin TL nakit yüzde sıfır faizle veriliyor! Taşıt kredisi kampanyası başladı: TOGG otomobillerde...

Türkiye'nin yerli otomobil markası TOGG, yeni taşıt kredisi kampanyası ile dikkatleri üzerine çekiyor! Togg'un yeni T10X modelleri, GSR II regülasyonlarına uyum sağlayan gelişmiş sürüş destek sistemleriyle yola çıkıyor. 1 Eylül itibarıyla satışa sunulan bu modellerde, ön çarpışma uyarısı, acil frenleme sistemi ve akıllı şerit takip sistemi gibi donanımlar standart olarak sunuluyor. İşte yeni model detayları ve 700 bin TL kredi desteği hakkında tüm merak edilenler...