SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

700 bin TL nakit yüzde sıfır faizle veriliyor! Taşıt kredisi kampanyası başladı: TOGG otomobillerde...

T10X, üstün teknoloji, konfor ve güvenlik özellikleriyle yeni nesil bir araç olarak otomobil severlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Eylül ayına özel sunulan finansman desteğiyle, T10X'e sahip olma fırsatı büyük bir ilgi gördü. Yüksek performansı, çevreci yapısı ve gelişmiş güvenlik donanımlarıyla öne çıkan T10X, sunduğu avantajlı finansman seçenekleriyle bu ay da dikkatleri üzerine çekiyor. İşte eylül ayına özel sunulan finansman desteği ve tüm merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 22:46 Güncelleme 03 Eylül 2024, 22:55
700 bin TL nakit yüzde sıfır faizle veriliyor! Taşıt kredisi kampanyası başladı: TOGG otomobillerde...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye'nin yerli otomobil markası TOGG, yeni taşıt kredisi kampanyası ile dikkatleri üzerine çekiyor! Togg'un yeni T10X modelleri, GSR II regülasyonlarına uyum sağlayan gelişmiş sürüş destek sistemleriyle yola çıkıyor. 1 Eylül itibarıyla satışa sunulan bu modellerde, ön çarpışma uyarısı, acil frenleme sistemi ve akıllı şerit takip sistemi gibi donanımlar standart olarak sunuluyor. İşte yeni model detayları ve 700 bin TL kredi desteği hakkında tüm merak edilenler...

Türkiye'nin mobilite alanındaki öncü teknoloji markası Togg, Eylül ayı boyunca T10X modelleri için kullanıcılara özel finansman fırsatları sunuyor!

TOGG kampanya detaylarıTOGG kampanya detayları

Togg'un sunduğu bu cazip kampanya ile 700 bin TL krediye faizsiz 12 ay vade veya %2,99 faiz oranıyla 30 ay vade seçeneklerinden faydalanarak hayalinizdeki araca sahip olabilirsiniz.

TOGG'un X hesabı üzerinden yaptığı kampanya duyurusuTOGG'un X hesabı üzerinden yaptığı kampanya duyurusu

🚗 TOGG FİYAT LİSTESİ VE KAMPANYALARI! 🚗

Türkiye'nin yerli otomobil markası TOGG, yeni fiyat listesini ve cazip kredi kampanyalarını açıkladı! 💥

TOGG T10X Fiyat Listesi:

  • V1 RWD Standart Menzil: 1.432.600 ₺ 🏁
  • V1 RWD Uzun Menzil: 1.673.000 ₺ 🌍
  • V2 RWD Uzun Menzil: 1.823.000 ₺ 🚀

🛠️ Opsiyon Paketleri:

  • Teknoloji ve Konfor Paketi (V1): 25.000 ₺ 💻
  • Kış Paketi (V2): 20.000 ₺ ❄️
  • 22 kW AC Şarj Kapasitesi (V1, V2): 20.000 ₺ ⚡
  • Panoramik Cam Tavan (V1, V2): 30.000 ₺ 🌌
  • Meridian Premium Ses Sistemi (V2): 30.000 ₺ 🎵

💸 Faizsiz Kredi Kampanyası ile TOGG T10X Sahibi Olun! 💸

TOGG, Eylül ayı boyunca T10X almak isteyenlere özel kredi fırsatları sunuyor! 🎉

Kredi Kampanyası Detayları:

700.000 TL Kredi - %0 Faiz - 12 Ay Vade 🕛

🔴 12 Ay Faizsiz Kredi: 700 bin TL'lik krediye faizsiz, 12 ay vade imkânı.

Aylık Ödeme: 58.334 TL

🔴 30 Ay Vadeli Kredi: %2,99 faiz oranıyla, aylık 35 bin 607 TL geri ödeme seçeneği.

Aylık Ödeme: 35.607,39 TL

Geri Ödenecek Toplam Tutar: 1.068.221,55 TL

🚦 Yenilenen T10X Modellerinde Güvenlik Standartları Zirveye Çıkıyor! 🚦

Togg, 1 Eylül 2024 itibarıyla "Genel Güvenlik Regülasyonları" (GSR II) ile uyumlu T10X modellerini satışa sundu. Bu modeller, akıllı şerit takip sistemi, şeritten ayrılma uyarısı, ön çarpışma uyarısı ve acil durum frenleme sistemi gibi ileri sürüş destek sistemlerini standart olarak sunuyor. 🚘✨

🔔 Önceki Kullanıcılar İçin Özel Fırsatlar! 🔔

Eylül 2024 öncesinde T10X'lerini teslim alan kullanıcılar, bu ek özelliklerden ücretsiz olarak yararlanabilecek! 🚀 "Yoğun Trafik Pilotu", düşük hızlarda trafiği takip ederken; "Adaptif Sürücü Asistanı" ise şerit çizgilerinin okunamadığı durumlarda güvenliği sağlayacak. 👥

2023 Mayıs ayında kullanıcılara teslim edilmeye başlanan T10X modellerinde, ileri sürüş destek sistemlerinin geliştirilmesi için yapılan mühendislik çalışmaları sonucunda, GSR II regülasyonlarına uygun tüm sistemler aktif hale getiriliyor. 🛠️

5 yıl satışı yok! 882.000 TLye Opel Mokka, 567.850 TLye Renault Clio sürprizi!5 yıl satışı yok! 882.000 TLye Opel Mokka, 567.850 TLye Renault Clio sürprizi!
5 yıl satışı yok! 882.000 TL'ye Opel Mokka, 567.850 TL'ye Renault Clio sürprizi!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kayıp Narin Güran olayında şoke eden gelişme! Tutuklanan amcası Salim Güran’ın aracında kan, kusmuk ve idrar örneği bulundu
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye’ye geliyor! Ankara’da önemli görüşme! Başkan Erdoğan davet etmişti | Hedef 15 milyar dolarlık ticaret
Diyarbakır’da kaybolan Narin’in tutuklanan amcası Salim Güran’ın ifadesi ortaya çıktı | Özel ekip mahalle çevresini 8 kez aradı
700 bin TL nakit yüzde sıfır faizle veriliyor! Taşıt kredisi kampanyası başladı: TOGG otomobillerde...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik kongre takvimini açıkladı! ’Teğmenlerin kılıçlı yemini’ tartışmalarına nokta koydu: Özel’e ’erken seçim’ yanıtı
Başkan Erdoğan kongre kararını imzaladı! AK Parti’de değişime ’Vira Bismillah’...
Trabzonspor’da Güneş doğdu! Şenol Güneş ile anlaşma tamam | Resmi açıklama geldi: Yuvana yeniden hoş geldin
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den ’kılıçlı yemin’ açıklaması: TSK’yı hastalıklı amaçlara alet etmek vahim hata!
Almanya batıyor! Önce Volkswagen ilan etti sonra rapor yayımlandı: Dijitalleşmede de geride kaldı
Rusya duyurdu! Başkan Erdoğan’dan BRICS Zirvesi davetine icabet | Nedir bu BRICS?
Fenerbahçe’de anlaşma tamam! 3 yıllık imza
Hamas’tan ateşkes açıklaması! Türk Dışişlerine bilgi verdiler: ABD iki hafta içinde...
Türkiye’nin üzerine çöken 5. kol gölgesi! Kılıç çeken teğmenler ve Post Truth Atatürkçüler... Amaç iç kalede gedik, niyet vesayet
Okan Buruk’tan Osimhen kararı! İşte Aslan’ın yeni 11’i
Müge Anlı Mehmet Yörük olayı! Sebile gerçeği itiraf etti! Üfürükçü Mustafa kocamı benimle evlenebilmek için öldürdü
SON DAKİKA