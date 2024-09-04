Eylül ayı evde bakım maaşı yattı mı 2024? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? e-Devlet sorgulama ekranı!

Eylül ayının gelmesiyle birlikte, evde bakım maaşı ödemeleri merakla beklenmeye başladı. Hak sahiplerinin her ay düzenli olarak aldığı evde bakım maaşları, Eylül ayında da hesaplara yatacak.

Evde bakım maaşı ödemeleri 15 Eylül itibarıyla başlayacak. Ancak ödemeler illere göre farklı tarihlerde yapılabilecek. Bununla birlikte ödemeler e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

EVDE BAKIM MAAŞLARINA NE KADAR OLDU?

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bazı maaş ve ücretlerde değişiklik yaşandı. Evde bakım yardımı da bu değişikliklerden etkilendi. Son açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yüzde 19.31 zam yapıldı.