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Eylül ayı evde bakım maaşı yattı mı 2024? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? e-Devlet sorgulama ekranı!

Evde bakım maaşı ödemeleri, hak sahipleri tarafından her ayın başında merakla bekleniyor. Eylül ayının başlamasıyla birlikte "Eylül ayı evde bakım maaşı yattı mı?" sorusu gündeme geldi. Temmuz ayında yapılan memur zammı sonrası güncellenen ve zamlı haliyle merak edilen evde bakım maaşlarının eylül ayı ödemeleri de hak sahipleri tarafından takip ediliyor. Peki, Eylül ayında evde bakım maaşı ödemeleri başladı mı ve güncel miktar ne kadar? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 04 Eylül 2024, 05:56 Güncelleme 04 Eylül 2024, 07:09
Eylül ayı evde bakım maaşı yattı mı 2024? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? e-Devlet sorgulama ekranı!

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Eylül ayının gelmesiyle birlikte, evde bakım maaşı ödemeleri merakla beklenmeye başladı. Hak sahiplerinin her ay düzenli olarak aldığı evde bakım maaşları, Eylül ayında da hesaplara yatacak.

EVDE BAKIM MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı ödemeleri 15 Eylül itibarıyla başlayacak. Ancak ödemeler illere göre farklı tarihlerde yapılabilecek. Bununla birlikte ödemeler e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

EVDE BAKIM MAAŞLARINA NE KADAR OLDU?

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bazı maaş ve ücretlerde değişiklik yaşandı. Evde bakım yardımı da bu değişikliklerden etkilendi. Son açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yüzde 19.31 zam yapıldı.

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte evde bakım yardımına da memur maaş zammı oranında artış yapıldı. Mevcut durumda evde bakım yardımı aylığı 7 bin 608 liradan 9 bin 77 liraya yükseldi.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

Evde bakım maaşı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz.

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