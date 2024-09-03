700 bin TL nakit %0 faizle veriliyor! Taşıt kredisi kampanyası başladı: TOGG otomobillerde...

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Togg , 1 Eylül 2024 itibarıyla "Genel Güvenlik Regülasyonları" (GSR II) ile uyumlu T10X modellerini satışa sundu. Bu modeller, akıllı şerit takip sistemi, şeritten ayrılma uyarısı, ön çarpışma uyarısı ve acil durum frenleme sistemi gibi ileri sürüş destek sistemlerini standart olarak sunuyor. 🚘✨

🔔 Önceki Kullanıcılar İçin Özel Fırsatlar! 🔔

Eylül 2024 öncesinde T10X'lerini teslim alan kullanıcılar, bu ek özelliklerden ücretsiz olarak yararlanabilecek! 🚀 "Yoğun Trafik Pilotu", düşük hızlarda trafiği takip ederken; "Adaptif Sürücü Asistanı" ise şerit çizgilerinin okunamadığı durumlarda güvenliği sağlayacak. 👥

2023 Mayıs ayında kullanıcılara teslim edilmeye başlanan T10X modellerinde, ileri sürüş destek sistemlerinin geliştirilmesi için yapılan mühendislik çalışmaları sonucunda, GSR II regülasyonlarına uygun tüm sistemler aktif hale getiriliyor. 🛠️