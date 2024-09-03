700 bin TL nakit %0 faizle veriliyor! Taşıt kredisi kampanyası başladı: TOGG otomobillerde...

Türkiye'nin yerli otomobil markası TOGG, yeni taşıt kredisi kampanyası ile dikkatleri üzerine çekiyor! TOGG, yeni araç almak isteyenler için 700 bin TL'ye kadar %0 faiz oranıyla taşıt kredisi fırsatı sunuyor. İşte detaylar...
Türkiye'nin yerli otomobil markası TOGG, yeni taşıt kredisi kampanyası ile dikkatleri üzerine çekiyor! TOGG, yeni araç almak isteyenler için 700 bin TL'ye kadar %0 faiz oranıyla taşıt kredisi fırsatı sunuyor. İşte detaylar...
Türkiye'nin mobilite alanındaki öncü teknoloji markası Togg, Eylül ayı boyunca T10X modelleri için kullanıcılara özel finansman fırsatları sunuyor! Togg'un sunduğu bu cazip kampanya ile 700 bin TL krediye faizsiz 12 ay vade veya %2,99 faiz oranıyla 30 ay vade seçeneklerinden faydalanarak hayalinizdeki araca sahip olabilirsiniz!
Türkiye'nin yerli otomobil markası TOGG, yeni fiyat listesini ve cazip kredi kampanyalarını açıkladı! 💥
🛠️ Opsiyon Paketleri:
TOGG, Eylül ayı boyunca T10X almak isteyenlere özel kredi fırsatları sunuyor! 🎉
700.000 TL Kredi - %0 Faiz - 12 Ay Vade 🕛
🔴 12 Ay Faizsiz Kredi: 700 bin TL'lik krediye faizsiz, 12 ay vade imkânı.
Aylık Ödeme: 58.334 TL
🔴 30 Ay Vadeli Kredi: %2,99 faiz oranıyla, aylık 35 bin 607 TL geri ödeme seçeneği.
Aylık Ödeme: 35.607,39 TL
Geri Ödenecek Toplam Tutar: 1.068.221,55 TL
🚦 Yenilenen T10X Modellerinde Güvenlik Standartları Zirveye Çıkıyor! 🚦
Togg, 1 Eylül 2024 itibarıyla "Genel Güvenlik Regülasyonları" (GSR II) ile uyumlu T10X modellerini satışa sundu. Bu modeller, akıllı şerit takip sistemi, şeritten ayrılma uyarısı, ön çarpışma uyarısı ve acil durum frenleme sistemi gibi ileri sürüş destek sistemlerini standart olarak sunuyor. 🚘✨
🔔 Önceki Kullanıcılar İçin Özel Fırsatlar! 🔔
Eylül 2024 öncesinde T10X'lerini teslim alan kullanıcılar, bu ek özelliklerden ücretsiz olarak yararlanabilecek! 🚀 "Yoğun Trafik Pilotu", düşük hızlarda trafiği takip ederken; "Adaptif Sürücü Asistanı" ise şerit çizgilerinin okunamadığı durumlarda güvenliği sağlayacak. 👥
2023 Mayıs ayında kullanıcılara teslim edilmeye başlanan T10X modellerinde, ileri sürüş destek sistemlerinin geliştirilmesi için yapılan mühendislik çalışmaları sonucunda, GSR II regülasyonlarına uygun tüm sistemler aktif hale getiriliyor. 🛠️