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Vergide borcunu ödemeyen ifşa edilecek!

5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu olanları kamuoyu ile paylaşacaklarını belirten Bakan Şimşek, ‘Açıklayacağımız vergi yüzsüzü listelerinde isminin yer almasını istemeyenler için ay sonuna kadar zaman tanıyoruz’ dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 02 Eylül 2024
Vergide borcunu ödemeyen ifşa edilecek!

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergide adaleti güçlendirmek için adımlar atmaya devam ettiklerini, her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu ve cezası bulunan mükelleflerin isimlerini kamuoyu ile paylaşacaklarını belirterek, "Listelerde isminin yer almasını istemeyen mükellefler için Eylül sonuna kadar zaman tanıyoruz" dedi. Şimşek, 15-31 Ekim arasında Türkiye genelinde tüm vergi dairelerinde, 1-15 Kasım arasında ise Gelir İdaresi Başkanlığı sitesinde mükellef bilgilerini içeren listelerin yayımlanacağını açıkladı.

İKİ AYRI LİSTE OLACAK
Konuya ilişkin usul ve esasların belirlendiği Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin yayımlanmak üzere olduğuna işaret eden Şimek, iki ayrı liste açıklayacaklarını bildirdi. Borçlu olanlara ilişkin listelerde, 31 Aralık 2023 itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Eylül 2024 itibarıyla ödenmemiş bulunan vergi ve cezaların yer alacağını belirten Şimşek, açıklamanın bir diğer listesinde ise borçlu olup olmadığına bakılmaksızın haklarında vergi incelemesi veya takdir komisyonu kararlarına göre vergi ve ceza hesaplanan mükelleflerden, tarhiyatları 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında kesinleşenlerin ilan edileceğini kaydetti.

Şimşek, kamuoyunda 'vergi yüzsüzü' olarak bilinen bu listelerde yer almamak için halen 1 aylık süre olduğuna dikkati çekerek, "Açıklayacağımız 'vergi yüzsüzü' listelerinde isminin yer almasını istemeyen mükellefler için Eylül sonuna kadar zaman tanıyoruz" uyarılarında bulundu. Şimşek, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen yerlerde deprem tarihi itibarıyla gelir ve kurumlar vergisi yönünden mükellefiyet kaydı bulunanların kesinleşmiş veya vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezalara ilişkin borçlarının açıklanmayacağını kaydetti.

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