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2-30 Eylül arası başvuran 15, 25 ve 40 bin TL alıyor: İşte faizsiz kredi veren o 8 banka!

Bankalar, tüketicilerin nakit ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli kampanyalar sunmaya devam ediyor. 2 Eylül itibariyle, Türkiye’nin önde gelen 8 bankası, cazip faizsiz kredi seçeneklerini duyurdu. Bu kampanyalar, sıfır faiz oranıyla ihtiyaç kredisi arayanlar için önemli bir fırsat sunuyor. İşte faizsiz kredi veren bankalar ve kredi kullanım koşulları…

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Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 15:33 Güncelleme 02 Eylül 2024, 15:34
2-30 Eylül arası başvuran 15, 25 ve 40 bin TL alıyor: İşte faizsiz kredi veren o 8 banka!

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Bankaların sunduğu bu faizsiz kredi kampanyaları, nakit ihtiyacı olanlar için büyük bir fırsat sunuyor. Hem dijital hem de geleneksel bankalar, yeni müşterilerine özel sundukları bu avantajlarla, faiz ödemeden kredi kullanma imkanı sağlıyor. Faizsiz kredi arayışında olanlar için bu kampanyalar, kaçırılmaması gereken fırsatlar arasında yer alıyor.

Akbank: Faizsiz 20.000 TL Kredi ve 25.000 TL Taksitli Avans

Akbank, yeni müşterilerine sunduğu faizsiz kredi fırsatıyla dikkat çekiyor. Akbank müşterisi olanlar, 20.000 TL'ye kadar %0 faizli ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. Ayrıca, 25.000 TL'ye kadar taksitli nakit avans seçeneği de yine faizsiz olarak sunuluyor. Bu kampanya, nakit ihtiyacını karşılamak isteyenler için oldukça cazip.

ON Dijital Bankacılık: Faizsiz 15.000 TL Kredi

Yeni nesil dijital bankacılık hizmeti sunan ON, faizsiz kredi kampanyasıyla adından söz ettiriyor. ON'lu olan yeni müşteriler, 15.000 TL'ye kadar %0 faizli kredi imkânından faydalanabiliyor. Özellikle dijital bankacılığa ilgi duyanlar için bu fırsat, hem pratik hem de ekonomik bir seçenek.

CEPTETEB: 15.000 TL'ye Varan Faizsiz Kredi ve 25.000 TL Taksitli Avans

CEPTETEB, yeni müşterilerine sunduğu faizsiz kredi kampanyasıyla öne çıkıyor. Bu kampanya kapsamında, 15.000 TL'ye kadar faizsiz kredi imkânı sunulurken, ayrıca 25.000 TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans da kullanılabiliyor. CEPTETEB, esnek kredi seçenekleriyle dikkat çekiyor.

Enpara: Yeni Müşterilere Özel 10.000 TL Faizsiz Kredi

QNB Finansbank'ın dijital bankacılık kolu olan Enpara, yeni müşterilerine 10.000 TL'ye kadar %0 faizli kredi fırsatı sunuyor. Faizsiz kredi arayanlar için bu kampanya, dijital bankacılık hizmetlerinin sunduğu kolaylıklarla birleşerek oldukça cazip bir seçenek haline geliyor.

DenizBank: Faizsiz 15.000 TL Taksitli Nakit Avans ve 10.000 TL'ye Varan Kredi

DenizBank, yeni müşterilerine özel faizsiz kredi ve nakit avans imkânları sunuyor. Kampanya kapsamında, 10.000 TL'ye kadar %0 faizli kredi fırsatının yanı sıra, 15.000 TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans kullanılabiliyor. DenizBank, hem kredi hem de nakit avans ihtiyacını faizsiz çözmek isteyenler için ideal.

QNB Finansbank: Faizsiz 20.000 TL İhtiyaç Kredisi ve 25.000 TL Taksitli Nakit Avans

QNB Finansbank, yeni müşterileri için sunduğu faizsiz kredi kampanyası ile piyasada öne çıkıyor. Kampanya kapsamında, 20.000 TL'ye kadar %0 faizli ihtiyaç kredisi ve 25.000 TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans kullanma imkânı bulunuyor. Faizsiz kredi arayanlar için bu fırsat kaçırılmayacak cinsten.

Garanti BBVA: 6 Ay Vadeli Faizsiz 20.000 TL İhtiyaç Kredisi

Garanti BBVA, yeni müşterileri için sunduğu 6 ay vadeli 20.000 TL'ye varan faizsiz kredi kampanyası ile cazip bir seçenek sunuyor. Ayrıca, bu kampanya dahilinde 2.000 TL'ye varan nakit iade fırsatı da yer alıyor. Garanti BBVA, esnek ve avantajlı ödeme koşulları ile dikkat çekiyor.

İş Bankası: Faizsiz 25.000 TL Taksitli Nakit Avans

İş Bankası, yeni müşterilerine özel olarak sunduğu kampanya ile faizsiz kredi seçenekleri arasında yerini alıyor. İşCep üzerinden İş Bankası müşterisi olanlar, 25.000 TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans kullanabiliyor. Faizsiz kredi arayanlar için bu seçenek, kolay erişim ve uygun ödeme planı sunuyor.

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