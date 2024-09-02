2-30 Eylül arası başvuran 15, 25 ve 40 bin TL alıyor: İşte faizsiz kredi veren o 8 banka!

CEPTETEB: 15.000 TL'ye Varan Faizsiz Kredi ve 25.000 TL Taksitli Avans CEPTETEB, yeni müşterilerine sunduğu faizsiz kredi kampanyasıyla öne çıkıyor. Bu kampanya kapsamında, 15.000 TL'ye kadar faizsiz kredi imkânı sunulurken, ayrıca 25.000 TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans da kullanılabiliyor. CEPTETEB, esnek kredi seçenekleriyle dikkat çekiyor.

Enpara: Yeni Müşterilere Özel 10.000 TL Faizsiz Kredi QNB Finansbank'ın dijital bankacılık kolu olan Enpara, yeni müşterilerine 10.000 TL'ye kadar %0 faizli kredi fırsatı sunuyor. Faizsiz kredi arayanlar için bu kampanya, dijital bankacılık hizmetlerinin sunduğu kolaylıklarla birleşerek oldukça cazip bir seçenek haline geliyor.

DenizBank: Faizsiz 15.000 TL Taksitli Nakit Avans ve 10.000 TL'ye Varan Kredi DenizBank, yeni müşterilerine özel faizsiz kredi ve nakit avans imkânları sunuyor. Kampanya kapsamında, 10.000 TL'ye kadar %0 faizli kredi fırsatının yanı sıra, 15.000 TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans kullanılabiliyor. DenizBank, hem kredi hem de nakit avans ihtiyacını faizsiz çözmek isteyenler için ideal.

QNB Finansbank: Faizsiz 20.000 TL İhtiyaç Kredisi ve 25.000 TL Taksitli Nakit Avans QNB Finansbank, yeni müşterileri için sunduğu faizsiz kredi kampanyası ile piyasada öne çıkıyor. Kampanya kapsamında, 20.000 TL'ye kadar %0 faizli ihtiyaç kredisi ve 25.000 TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans kullanma imkânı bulunuyor. Faizsiz kredi arayanlar için bu fırsat kaçırılmayacak cinsten.