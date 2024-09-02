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Ticaret Bakanı Ömer Bolat ağustos ayında ihracat rekoru kırıldığını açıkladı: 22,1 milyar dolar

Son dakika haberi! Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Son 34 ayın en düşük dış ticaret açığının gerçekleştiğine dikkat çeken Bolat, Ağustos ayında 22,1 milyar dolar ihracatla cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını bildirdi. Bolat, "Son bir yılda dış ticaret açığımızda 40 milyar dolar gerileme sağlandı." dedi. En çok ihracat yapan sektörler ise otomotiv, kimya ve hazır giyim oldu.

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Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 11:13 Güncelleme 02 Eylül 2024, 11:40
Ticaret Bakanı Ömer Bolat ağustos ayında ihracat rekoru kırıldığını açıkladı: 22,1 milyar dolar

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

İhracatta rekor ticaret açığında gerileme!

Bolat, Ağustos ayında 22,1 milyar dolar ihracatla cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını bildirdi. Bolat, "Ağustosta 22,1 milyar dolar mal ihracatı gerçekleşti. İthalat ağustosta yüzde 10,8 gerilemeyle 27 milyar dolar. Ağustos ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız ise bir önceki yıla göre yüzde 3,5 artış ile 262 milyar dolar olmuştur." ifadelerini kullandı.

SON 34 AYIN EN DÜŞÜK DIŞ TİCARET AÇIĞI
Bolat, "2024 Ağustos ayında dış ticaret açığımız yıllık bazda yüzde 43,4 düşüş ile son 34 ayın en düşük seviyesi olan 4,9 milyar dolara gerilemiştir" dedi. Son bir yılda dış ticaret açığımızda 41 milyar dolar gerileme sağlandığını ifade eden Bolat, "Bunun anlamı döviz biriktirmek, ülkenin dövize ihtiyacının azalması demek, sağlıklı bir büyüme, net mal ve hizmet ihracatının katkı yaptığı istikrarlı büyüme istikrarlı istihdam artışına kavuşmak demektir." ifadelerini kullandı.

En çok ihracat yapan sektörler ise otomotiv, kimya ve hazır giyim oldu.

Bakan Bolat'ın açıklamalarından satır başları:

Olumlu ve güzel tablo Cumhurbaşkanımızın önderliğindeki hükümetimizin ekonomi politikalarının eseridir. Haksız ithalatı engelleme noktasındaki etkili tedbirlerimizin eseridir. Azimle yapılan ihracat performansının eseridir. Tüm ihracatçılarımıza şükranlarımızı sunuyorum.

Burada özellikle biraz önce büyüme verileri açıklandı. Burada da aşağı yukarı son bir yıldır güçlü bir parasal sıkılaşmanın taleple alakalı yönlendirmenin etkisiyle 2024 yılı ikinci çeyrekte büyüme oranında yavaşlama olmakla birlikte tam 16 çeyrek üst üste pozitif olumlu büyüme kaydedilmiştir. 2024 yılı ikinci çeyrek büyüme oranı yüzde 2,5 olarak açıklandı. Mal ve hizmet ihracatının büyümeye etkisi net 1.3 puan oldu. İkinci çeyrekteki büyümenin yarısı net mal ve hizmet ihracatından katkı olarak gelmiştir.

İHRACATTA TARİHİ REKOR
Cumhuriyet tarihimizin en yüksek Ağustos ayı ihracatını bu Ağustos'ta elde ettik. Cumhuriyet tarihimizin en yüksek Ağustos ayı ihracatı yüzde 2,4 artışla 22,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Rekorla birlikte son 13 ayın 9 ayında ihracatımız aylık rekorlar kırdı. 262 milyar dolar yıllık mal ihracatı gerçekleşti bu son 1 yılda ihracatın 8,9 milyar dolar artış anlamına geliyor. Değer itibarıyla 8.9 yani 9 milyar dolarlık net artış sağlamış oldu. Dış ticaret açığındaki azalma devam ediyor. Son 34 ayın en düşük ticaret açığı Ağustos'ta gerçekleşti, 4.9 milyar dolar ile. 34 ay önce daha düşüktü. İthalatta azalma trendi devam ediyor, ithalat Ağustos'ta 27 milyar dolara geriledi, yüzde 10,8'lik gerileme söz konusu, değer olarak 3,3 milyar dolar azaldı. Dış ticaretteki azalma devam ediyor, Ağustos'ta yüzde 43,4 oranında dış ticaret azaldı, son 34 ayın en düşük ticaret açığı gerçekleşti ve 4,9 milyar dolara düştü. Dış ticaret açığımız azaldı, bunun ihracatın ithalatı karşılama oranına da olumlu etkisi oldu. Son 13 ayın 11'inde dış ticaret açığımız azaldı.

Bu sonuçlar ülkemiz adına çok sevindirici. 8 aylık verilerde mal ihracatında yüzde 3.9 artış sağlandı ve 170.8 milyar dolara yaklaştı. İlk 8 ayda mal ihracatındaki artış 6.3 milyar dolar oldu. Böylece 2023'ün aynı döneminde 164.5'tan 170.8 milyar dolara yükseldik. Sonuçta 8 ayda dış ticaret açığımız 33.6 oranında azalarak 55 milyar dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı da ilk 8 ayda bu yıl 75.7'ye yükseldi. Burada da 9.1 puanlık artış var. Geçen yıl aynı dönemde yüzde 66.6'ydı.

BİR YILDA 41 MİLYAR DOLAR GERİLEME
Ocak-Ağustos'ta ithalat geçen yılın aynı döneminde 247 milyar dolarken bu yıl 225,7 milyar dolara geriledi. Dış ticaret dengesi gerçekten iyileşiyor ve son 1 yılda dış ticaret açığımız 78.6 milyar dolara geriledi. Bir yıl önce aynı rakam yıllıkta 118.6 milyar dolardı. Son bir yılda dış ticaret açığımızda 41 milyar dolar gerileme sağlandı.

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