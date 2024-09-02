Ekonomide Eylül rüzgarı! Gözler OVP’ye çevrildi

Türkiye'yi bu haftadan itibaren yoğun bir ekonomi veri gündemi beklerken; gözler bu ay bir yandan büyüme, ihracat ve enflasyon rakamlarında, diğer yandan da güncelleme çalışmaları son aşamaya gelen Orta Vadeli Program'da (OVP) olacak.



- Bugün piyasaların gözü yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verisinde olacak.

- Ağustos ayına ilişkin geçici dış ticaret verilerinin de bugün açıklanması bekleniyor.

- Tüik, Ağustos ayı enflasyon verilerini yarın duyuracak.

- Temmuz'a ilişkin iş gücü istatistikleri 10 Eylül'de belli olacak. Aynı gün duyurulacak sanayi üretim ve dış ticaret endeksleri de yakından izlenecek.



YATIRIM BULUŞMASI

- Temmuz ayı ödemeler dengesi istatistikleri 12 Eylül'de açıklanacak.

- Merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri 16 Eylül'de duyurulacak.

- Ağustos konut satış istatistikleri 17 Eylül günü duyurulacak.

- Gözler, 19 Eylül'de toplanacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nda (PPK) da olacak.

- Türkiye ekonomisinin üç yıllık yol haritası niteliğini taşıyan OVP'nin Eylül'ün ilk haftasında yayımlanması bekleniyor.

- Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 28 Eylül'de Yatırım Danışma Konseyi toplantısı gerçekleştirilmesi öngörülüyor.



PİYASALARIN GÜNDEMİ YOĞUN

Piyasalar, bu ay başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere büyük merkez bankalarının faiz kararlarıyla bunlara yön verebilecek önemli makroekonomik verilerin açıklanmasını bekliyor.

Eylül ayının ilk haftasında ABD'nin istihdam verileriyle Kanada Merkez Bankası'nın faiz kararı piyasaların odağında olacak. Avrupa Merkez Bankası ile Rusya Merkez Bankası ayın ikinci haftasında para politikası kararını açıklayacak. Fed, İngiltere Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Norveç Merkez Bankası'nın faiz kararları ise bu ayın üçüncü haftasında belli olacak.