195 ülkeden ziyaret! İstanbul 10.5 milyon turist ağırladı

İstanbul'a yılın 7 ayında gelen yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artışla 10 milyon 467 bin 313 oldu. Geçen yıl Temmuz'da 1 milyon 873 bin 97 yabancı turistin ziyaret ettiği kente bu yılın aynı ayında 1 milyon 905 bin 146 yabancı turist geldi. Böylece Temmuz'da gelen yabancı turist sayısı geçen yıla göre yaklaşık yüzde 2 arttı.



195 ÜLKEDEN ZİYARET

Temmuz'da İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçiler arasında Ruslar 192 bin 18 kişiyle ilk sırada yer aldı. Rusya'yı 153 bin 861 kişiyle Almanya, 114 bin 412 turistle ABD, 108 bin 983 ziyaretçiyle Suudi Arabistan, 101 bin 146 kişiyle İran, 84 bin 542 turistle İngiltere, 71 bin 506 kişiyle Fransa takip etti. Temmuz'da 195 ülkeden turist gelen kenti Tuvalu Sao Tome, Principe, Vatikan'dan birer, Solomon Adaları, Samoa, Doğu Timor, Bhutan'dan ikişer kişi ziyaret etti.

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