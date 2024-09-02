SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

195 ülkeden ziyaret! İstanbul 10.5 milyon turist ağırladı

İstanbul Temmuz’da 1.9 milyon, yılın 7 ayında 10.5 milyona yakın yabancı turist ağırladı. En fazla turist Rusya’dan geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 02 Eylül 2024
195 ülkeden ziyaret! İstanbul 10.5 milyon turist ağırladı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul'a yılın 7 ayında gelen yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artışla 10 milyon 467 bin 313 oldu. Geçen yıl Temmuz'da 1 milyon 873 bin 97 yabancı turistin ziyaret ettiği kente bu yılın aynı ayında 1 milyon 905 bin 146 yabancı turist geldi. Böylece Temmuz'da gelen yabancı turist sayısı geçen yıla göre yaklaşık yüzde 2 arttı.

195 ÜLKEDEN ZİYARET
Temmuz'da İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçiler arasında Ruslar 192 bin 18 kişiyle ilk sırada yer aldı. Rusya'yı 153 bin 861 kişiyle Almanya, 114 bin 412 turistle ABD, 108 bin 983 ziyaretçiyle Suudi Arabistan, 101 bin 146 kişiyle İran, 84 bin 542 turistle İngiltere, 71 bin 506 kişiyle Fransa takip etti. Temmuz'da 195 ülkeden turist gelen kenti Tuvalu Sao Tome, Principe, Vatikan'dan birer, Solomon Adaları, Samoa, Doğu Timor, Bhutan'dan ikişer kişi ziyaret etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Emekli zammı için 4 anket 4 tahmin: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak’ta maaşı ne kadar artacak? Ekonomistler ne bekliyor?
Netanyahu’nun sonu geliyor! İsrail Savaş Kabinesi eski üyesi Benny Gantz kazan kaldırdı! 700 bin İsrailli sokağa döküldü: Hükümete karşı halk ihtilali
Kartal seriye bağladı! Beşiktaş Sivasspor’u Süper Lig’de 2-0 yenerek puanını 9’a yükseltti
Özel’den İmamoğlu’na ‘teknik’ müdahale! Mansur Yavaş’ı oyunda tutuyor… CHP’yi dizayn masasında onur konuğu Kılıçdaroğlu
Özel okullar fiyatları iyice abarttı: Bir tişörte 2 bin 500 lira istediler! Veliler tepki gösterdi
Acı haberi Nuri Alço duyurdu! Yeşilçam’ın efsanesi Ahu Tuğba hayatını kaybetti
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen maç çıkışı kabusu yaşadı! Bakan Tunç duyurdu: Soruşturma başlatılmıştır
Kim Milyoner Olmak İster’de saç baş yoldurtan anlar! Yarışmacı var olmayan dağı seçince herkes şaşkına döndü
Netflix skandalına Türkiye’den peş peşe sert tepki: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin kara propagandasına hizmet etmektedir
Fırtına’nın tadı yok! Trabzonspor Süper Lig’de Eyüpspor ile 0-0 berabere kaldı MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan Rixos Tersane İstanbul Açılış Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu
Narin Güran bulundu mu? Narin Güran’ın amcası Sami Güran’dan telefon temizliği! Köyün 2 kilometre uzağındaki sulama kanalı...
Meteoroloji, AFAD, Valilik peş peşe uyarmıştı! İstanbul’da yağışlar ne kadar sürecek? Açıklama geldi: O saatten itibaren etkisini artıracak
19 terörist etkisiz hale getirildi: Hainlerin nefeslerini keseceğiz
KPSS sınavı öncesi adayların piercing ve küpeleri başlarına dert oldu! Pense ile çıkardılar
SON DAKİKA