EPDK karar verdi: Eylülde elektriğe zam yok! 3.7 milyon haneye doğrudan destek

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), perşembe günü yaptığı kurul toplantısında Eylül ayında elektriğe zam yapılmaması kararı alındığı öğrenildi. Böylece aylık 100 kilovatsaat elektrik tüketimi olan konutlar için fatura tutarı 207,23 TL olarak uygulanmaya devam edecek. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz başkanlığında önceki gün gerçekleşen Kurul toplantısında elektriğe Eylül ayında zam yapılmaması kararı alındı.

Elektriğe en son enerji üretim maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere zam yapılmıştı. Temmuz başından itibaren mesken abone grubu için yüzde 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 30, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubunun düşük kademesi için yüzde 38 ve yüksek kademesi için yüzde 20 oranında artış yapılmıştı. Bu artışla beraber 100 kilovatsaat (kwh) elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 207,23 TL olmuştu. Elektrik fiyatı Eylül ayında da bu şekilde devam edecek.