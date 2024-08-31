EPDK karar verdi: Eylülde elektriğe zam yok! 3.7 milyon haneye doğrudan destek

ELEKTRİĞE TÜKETİM DESTEĞİTüm kesimlere enerji desteği veren Hükümet, ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eliyle bu yıl toplam 3 milyon 721 bin ihtiyaç sahibi haneye "Elektrik tüketim desteği" verecek. Bu kapsamda 1-2 kişilik muhtaç hanelere 75 kwh elektrik karşılığı 130.09 TL, 3 kişilik hanelere 100 kwh karşılığı 173.46 TL, 4 kişilik hanelere 125 kwh karşılığı 216.82 TL, 5 kişi ve daha fazla kişilik ailelere 150 kwh karşılığı aylık 260.19 TL elektrik fatura desteği verilecek. Yıl genelinde ihtiyaç sahibi hanelere verilecek elektrik desteği tutarı 10 milyar TL'yi aşacak. Düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan ihtiyaç sahibi haneleri kapsayan söz konusu destek programından, 65 yaşını doldurmuş muhtaç kişiler, düzenli merkezi yardım alanlar, eşi vefat etmiş kadınlar, muhtaç asker aileleri, öksüz ve yetimler, kronik hastalık yardım programından faydalananlar yararlanabiliyor.
Öte yandan ihtiyaç sahibi hanelerden elektrik tüketimine göre 680 TL ile 1.135 TL arasında değişen oranlarda alınan güvence bedeli ise alınmıyor. EPDK'nın yaptığı taslak çalışmaya göre ise artık fatura ödemelerini düzenli yapan mesken abonelerinin tümünden sözleşmelerde güvence bedeli alınmayacak. Düzenlemeyle sonlandırılan perakende satış sözleşmesi kapsamında unutularak talep edilmeyen ve iadesi yapılamayan kalıntı güvence bedeli de elektrik perakende şirketleri tarafından bütün imkânlar kullanılarak hak sahiplerine ulaştırılacak.