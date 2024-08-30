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240 ay taksitle ayda 7.374 TL’ye TOKİ’den 2+1 ev!

Türkiye'de konut fiyatlarındaki hızlı artış, özellikle düşük gelirli vatandaşlar için ev sahibi olmayı zorlaştırdı. Kiracılar bütçelerinin büyük bir kısmını kira ödemelerine ayırmak zorunda kalırken, ev sahibi olmayı hayal etmek bile zorlaştı. Ancak bu zor koşullarda bile TOKİ (Toplu Konut İdaresi) vatandaşların imdadına yetişiyor. Bu anlamda Ankara Bala 2. Etap 208 Konut Projesi kapsamında satışa sunulan bağımsız bölümler, TOKİ'nin uygun fiyatlı konut projeleri arasında yer alıyor.

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Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024, 10:39 Güncelleme 30 Ağustos 2024, 10:39
240 ay taksitle ayda 7.374 TL’ye TOKİ’den 2+1 ev!

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Türkiye'de konut fiyatlarının hızla yükselmesi, özellikle dar gelirli vatandaşların ev sahibi olma hayalini neredeyse imkansız hale getirdi. Kiracılar, gelirlerinin büyük bir bölümünü kira ödemelerine ayırmak zorunda kalırken, bir ev sahibi olmayı düşünmek bile güçleşti. TOKİ bu durumlarda devreye giriyor ve uygun fiyatlı evleri vatandaşlara sunuyor. Son olarak Ankara Bala 2. Etap 208 Konut Projesi kapsamında satışa sunuldu.

TOKİ'nin Uygun Fiyatlı Konut Satışları

TOKİ, diğer gayrimenkul projelerinden farklı olarak kar amacı gütmeyen bir kamu kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor. Bu nedenle konut fiyatlarını piyasanın oldukça altında tutabiliyor.

Ankara Bala 2. Etap 208 Konut Projesi Satıştaki Bağımsız Bölümler

Ankara Bala 2. Etap 208 Konut Projesi kapsamında satışa sunulan bağımsız bölümler, TOKİ'nin uygun fiyatlı konut projeleri arasında yer alıyor. Bu projede, çeşitli büyüklüklerde ve tiplerde daireler mevcut. Dairelerin planları, konut sahiplerinin farklı ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış. Bu projenin, Ankara'nın Bala ilçesinde yer alması da konutlara olan ilgiyi artırıyor.

Aşağıda, Ankara Bala 2. Etap 208 Konut Projesi kapsamında satışa sunulan bağımsız bölümler ve ilgili detaylar yer almaktadır:

Sıra No BB No Ada Parsel Blok Tipi Blok No Kat No Daire No Oda Sayısı Brüt (m²) Net (m²) Yön Artış Türü Satış Bedeli (KDV Hariç) Satış Bedeli Peşinat Oranı % Peşinat Bedeli Vade Başlangıç Taksit Bedeli
1 32451558 2 1 GK GK-1 1. Kat 8 2+1 86,02 68,9 GD Memur Maaş Artışı 1.966.495 1.966.495 10 196.649 240 7.374
2 32451565 2 1 GK GK-1 Zemin 8 2+1 86,02 68,9 GD Memur Maaş Artışı 1.966.495 1.966.495 10 196.649 240 7.374
3 32451566 2 1 GK GK-1 Zemin 9 2+1 86,02 68,9 GD Memur Maaş Artışı 1.964.713 1.964.713 10 196.471 240 7.370
4 32451572 2 1 GK GK-2 1. Kat 8 2+1 86,02 68,9 GB Memur Maaş Artışı 1.944.939 1.944.939 10 194.494 240 7.294
5 32451576 2 1 GK GK-2 Bodrum 8 2+1 86,02 68,9 GB Memur Maaş Artışı 1.869.334 1.869.334 10 186.933 240 7.011
6 32451588 2 1 GK GK-3 1. Kat 9 2+1 86,02 68,9 KD Memur Maaş Artışı 1.869.334 1.869.334 10 186.933 240 7.011
7 32451588 2 1 GK GK-3 3. Kat 17 2+1 86,02 68,9 KD Memur Maaş Artışı 1.891.049 1.891.049 10 189.105 240 7.086
8 32451581 2 1 GK GK-3 Zemin 9 2+1 86,02 68,9 GD Memur Maaş Artışı 1.846.648 1.846.648 10 184.665 240 6.923
9 32451513 2 1 GB GB-2 1. Kat 8 3+1 103,56 83,28 GD-GB Memur Maaş Artışı 2.157.045 2.157.045 10 215.705 240 8.781
10 32451515 2 1 GB GB-2 3. Kat 18 3+1 103,56 83,28 KD-KB Memur Maaş Artışı 2.211.766 2.211.766 10 221.177 240 8.981
11 32451527 2 1 GK GK-4 4. Kat 18 2+1 86,02 68,9 KD Memur Maaş Artışı 1.939.440 1.939.440 10 193.944 240 7.475
12 32451648 2 1 GK GK-7 Zemin 12 2+1 86,02 68,9 GB Memur Maaş Artışı 1.936.194 1.936.194 10 193.619 240 7.463
13 32451653 2 1 GK GK-7 4. Kat 18 2+1 86,02 68,9 GB Memur Maaş Artışı 1.936.194 1.936.194 10 193.619 240 7.463
14 32451655 2 1 GK GK-8 1. Kat 8 2+1 86,02 68,9 KD Memur Maaş Artışı 1.948.992 1.948.992 10 194.899 240 7.512
15 32451658 2 1 GK GK-8 Zemin 9 2+1 86,02 68,9 KD Memur Maaş Artışı 1.948.992 1.948.992 10 194.899 240 7.512
16 32451662 2 1 GK GK-8 4. Kat 18 2+1 86,02 68,9 KD Memur Maaş Artışı 1.948.992 1.948.992 10 194.899 240 7.512
17 32451668 2 1 GK GK-8 1. Kat 8 2+1 86,02 68,9 GB Memur Maaş Artışı 1.971.884 1.971.884 10 197.188 240 7.395
18 32451697 2 1 GK GK-8 4. Kat 18 2+1 86,02 68,9 GB Memur Maaş Artışı 1.971.884 1.971.884 10 197.188 240

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