32 günlük oran yenilendi! İşte banka banka 510 bin TL’nin aylık mevduat faizi getirisi

Vadeli mevduat hesaplarına yönelik artan talep bankaların yüksek faiz oranları ve çeşitli bonus kampanyaları sunarak rekabeti kızıştırmasına neden oldu. Tasarruflarını maksimum getiriyle değerlendirmek isteyen yatırımcılar bankaların sunduğu farklı kampanyalar arasında seçim yapmakta zorlanıyor. Bankalar müşteri portföylerini genişletmek için her geçen gün daha cazip teklifler sunarken, yatırımcılar ise bu karmaşık rekabet ortamında en karlı seçeneği bulmak için detaylı araştırmalar yapıyor.

(32 günlük faiz oranları 510.000 TL ana para ile hesaplanmıştır.)