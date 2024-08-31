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32 günlük oran yenilendi! İşte banka banka 510 bin TL'nin aylık mevduat faizi getirisi

Son dönemde bankaların sunduğu cazip faiz oranları ve ekstra bonus kampanyaları vadeli mevduat hesaplarını yatırımcılar için oldukça çekici hale getiriyor. Tasarruflarını en iyi şekilde değerlendirmek isteyenler bu rekabet ortamında en avantajlı seçeneği bulmakta zorlanıyor. Bankalar müşteri kazanma yarışında sundukları yenilikçi teklifler ile öne çıkmaya çalışırken sektördeki rekabet daha da kızışıyor. Yatırımcılar ise dikkatli bir şekilde piyasayı analiz ederek en uygun vadeli mevduat hesabını seçmeye çalışıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Ağustos 2024, 09:02 Güncelleme 31 Ağustos 2024, 09:02
32 günlük oran yenilendi! İşte banka banka 510 bin TL’nin aylık mevduat faizi getirisi

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Vadeli mevduat hesaplarına yönelik artan talep bankaların yüksek faiz oranları ve çeşitli bonus kampanyaları sunarak rekabeti kızıştırmasına neden oldu. Tasarruflarını maksimum getiriyle değerlendirmek isteyen yatırımcılar bankaların sunduğu farklı kampanyalar arasında seçim yapmakta zorlanıyor. Bankalar müşteri portföylerini genişletmek için her geçen gün daha cazip teklifler sunarken, yatırımcılar ise bu karmaşık rekabet ortamında en karlı seçeneği bulmak için detaylı araştırmalar yapıyor.

(32 günlük faiz oranları 510.000 TL ana para ile hesaplanmıştır.)

AKBANK

Faiz Oranı: %47,00
Net Getiri: 19.439 TL
Vade Sonu Tutar: 529.439 TL

CEPTETEB

Faiz Oranı: %53,00
Net Getiri: 21.920 TL
Vade Sonu Tutar: 531.920 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %46,50
Net Getiri: 19.232 TL
Vade Sonu Tutar: 529.232 TL

FİBABANKA

Faiz Oranı: %52,00
Net Getiri: 21.507 TL
Vade Sonu Tutar: 531.507 TL

ING

Faiz Oranı: %51,00
Net Getiri: 21.093 TL
Vade Sonu Tutar: 531.093 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: %48,00
Net Getiri: 19.852 TL
Vade Sonu Tutar: 529.852 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: %45,00
Net Getiri: 18.612 TL
Vade Sonu Tutar: 528.612 TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: %46,00
Net Getiri: 19.025 TL
Vade Sonu Tutar: 529.025 TL

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