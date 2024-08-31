Elektriğe zam yok

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), Eylül ayında elektriğe zam yapılmaması kararı alındığı öğrenildi. Böylece aylık 100 kilowaatsaat elektrik tüketimi olan konutlar için fatura tutarı 207,23 TL olarak uygulanmaya devam edecek. Elektriğe en son 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere zam yapılmıştı. Mesken abone grubu için artış oranı yüzde 38 olmuştu. Vatandaş 1000 lira gelecek elektrik faturasının 400 lirasını kendi öderken bunun 600 lirasını ise devlet karşılıyor. Doğalgazda ise 1000 liralık faturanın 300 lirasını vatandaş öderken 700 lirasını devlet karşılıyor.

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