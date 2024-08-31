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Devlette günlük 566 TL’ye iş

İşsizler önce eğitilip meslek sahibi olacak. Ardından kamu kurumlarında kısmi çalışma yapacak. Her gün için kendilerine net asgari ücret üzerinden ödeme yapılacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 31 Ağustos 2024
Devlette günlük 566 TL’ye iş

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Kamuda işsizlere yönelik olarak 'haftada 3 gün gitmeli' ve 'harçlık ödemeli' yeni bir işgücü uyum programı başlatılıyor. İşsizlere kamu kurumları bünyesinde ilk bir ay eğitimler verilecek. Bu kişiler haftada 3 gün kamu kurumlarında eğitim aldıkları konularla ilgili çalışacak. En fazla 10 ay sürecek programda katılımcılara cep harçlığı verilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan İşgücü Uyum Programı yönetmeliğine göre, programın hedefi işsizlerin istihdam edilmesini sağlayacak bilgi ve becerileri kazandırmak olacak. Eğitim konuları 'engelli, yaşlı ve hasta bakımına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi, çocuk bakım işleri, tarımsal üretim ve hayvancılık, ağaçlandırma, kamusal alanların temizlik, bakım ve onarım faaliyetleri, geri dönüşüm ve atık imha faaliyetleri, parkların ve yeşil alanların korunması ve geliştirilmesi, biyolojik çeşitlilik ve doğal yaşam alanlarının restorasyonu, spor ve kültür faaliyetlerinin desteklenmesi' gibi konular olacak.

PRİMLERİ ÖDENECEK
Programa katılanlar eğitimler dahil 10 ay süreyle sistemde kalacak. Daha sonra özel sektöre geçecek. Kursiyerlerin SGK primleri, katılım sağlanan günler üzerinden bildirilecek. Katılımcılara günlük net asgari ücret (17.000 TL) üzerinden 566 TL harçlık ödenecek. Kursiyerlerin izin kullandıkları günler için cep harçlığı ve sosyal güvenlik prim ödemesi yapılmayacak.

ÖĞRENCİLER DE KATILACAK
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, programa katılanların yarı zamanlı çalışma hakkına sahip olacağını belirterek, "Vatandaşlarımız bir taraftan kamu kurumunda tecrübe edinirken aynı zamanda başka bir işte daha çalışmaları mümkün olacak. Üniversite öğrencilerimiz eğitimlerine devam ederken, bir taraftan da çalışma hayatında tecrübe kazanacak ve harçlıklarını çıkarabilecekler" dedi.

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