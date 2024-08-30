Yeni mevduat faizi oranları 2024: Hangi banka, kaç para faiz veriyor? Yüzde 50, 52 53 faiz var

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(TCMB) her ay belirlediği faiz oranları, bankaların mevduat faiz oranlarını sürekli güncellemelerine yol açıyor. Merkez Bankası'nın bu kararları, ekonomik politikaları doğrudan etkilerken, bankalar da müşteri çekmek amacıyla daha cazip faiz oranları sunmak için kıyasıya bir rekabet içine giriyor. Ellerinde nakit parası olan yatırımcılar, paralarının değerini artırmak amacıyla en yüksek faiz oranını sunan bankaları mercek altına alıyor. Peki, hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte güncel mevduat faiz oranları ve yatırımcılara en yüksek getiriyi sunan bankalar.

TCMB'nin Ağustos Ayı Faiz Kararı ve Bankaların Güncellenen Faiz Oranları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ağustos ayında aldığı karar ile politika faiz oranını belirledi. Bu karar sonrasında bankalar da mevduat faiz oranlarını yeniden güncelledi. Artan faiz oranları, yatırımcılar için daha cazip hale gelirken, bazı bankalar 32 gün vadeli mevduatlar için %53'e varan faiz oranları sunmaya başladı.