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Yeni mevduat faizi oranları 2024: Hangi banka, kaç para faiz veriyor? Yüzde 50, 52 53 faiz var

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) aylık olarak açıkladığı faiz kararları, mevduat faiz oranlarının sürekli güncellenmesine neden oluyor. Bu kararlar, piyasadaki para politikalarını doğrudan etkilerken, bankalar da yatırımcılara cazip faiz oranları sunmak için rekabet ediyor. Özellikle ellerinde nakit parası olan yatırımcılar, paralarının değerini artırmak için en yüksek faizi sunan bankaları araştırıyor. Peki, hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte güncel mevduat faiz oranları ve en yüksek getiri sunan bankalar.

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Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024, 13:02 Güncelleme 30 Ağustos 2024, 13:02
Yeni mevduat faizi oranları 2024: Hangi banka, kaç para faiz veriyor? Yüzde 50, 52 53 faiz var

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(TCMB) her ay belirlediği faiz oranları, bankaların mevduat faiz oranlarını sürekli güncellemelerine yol açıyor. Merkez Bankası'nın bu kararları, ekonomik politikaları doğrudan etkilerken, bankalar da müşteri çekmek amacıyla daha cazip faiz oranları sunmak için kıyasıya bir rekabet içine giriyor. Ellerinde nakit parası olan yatırımcılar, paralarının değerini artırmak amacıyla en yüksek faiz oranını sunan bankaları mercek altına alıyor. Peki, hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte güncel mevduat faiz oranları ve yatırımcılara en yüksek getiriyi sunan bankalar.

TCMB'nin Ağustos Ayı Faiz Kararı ve Bankaların Güncellenen Faiz Oranları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ağustos ayında aldığı karar ile politika faiz oranını belirledi. Bu karar sonrasında bankalar da mevduat faiz oranlarını yeniden güncelledi. Artan faiz oranları, yatırımcılar için daha cazip hale gelirken, bazı bankalar 32 gün vadeli mevduatlar için %53'e varan faiz oranları sunmaya başladı.

Hangi Banka Ne Kadar Faiz Veriyor?

Aşağıda, 32 gün vadeli 325.000 TL mevduat için bankaların sunduğu güncel faiz oranları ve bu oranlara göre elde edilecek net getiriler yer almaktadır. Bu oranlar, yatırımcıların hangi bankayı tercih etmesi gerektiği konusunda önemli ipuçları sunuyor.

ING Bank

Faiz Oranı: %51,00

Net Getiri: 13.442 TL

Vade Sonu Tutarı: 338.442 TL

Odea Bank

Faiz Oranı: %50,00

Net Getiri: 13.178 TL

Vade Sonu Tutarı: 338.178 TL

Alternatif Bank

Faiz Oranı: %53,00

Net Getiri: 13.969 TL

Vade Sonu Tutarı: 338.969 TL

Fibabanka

Faiz Oranı: %52,00

Net Getiri: 13.705 TL

Vade Sonu Tutarı: 338.705 TL

CEPTETEB

Faiz Oranı: %53,00

Net Getiri: 13.969 TL

Vade Sonu Tutarı: 338.969 TL

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