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Mazot ve gübre desteği kaldırıldı mı 2024? Çiftçiye yönelik mazot, gübre ve prim desteği bitti mi?

Bazı basın yayın organlarında yer alan "Cumhurbaşkanı Kararı ile çiftçiye mazot, gübre ve prim desteği kaldırıldı" şeklindeki iddialar, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Ancak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yaptığı açıklama ile bu haberlerin asılsız olduğunu belirtti.

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Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024, 15:04 Güncelleme 29 Ağustos 2024, 15:04
Mazot ve gübre desteği kaldırıldı mı 2024? Çiftçiye yönelik mazot, gübre ve prim desteği bitti mi?

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Tarımsal destek ödemelerinin önümüzdeki sene itibariyle kalkacağı iddiaları sosyal medyada kısa sürede yayılmıştı.

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ KALKTI MI?

"Cumhurbaşkanı Kararı ile çiftçiye mazot, gübre ve prim desteği kaldırıldı" iddiaları, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı.

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

Yapılan açıklamada; "Bazın basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "Cumhurbaşkanı Kararı ile çiftçiye mazot, gübre ve prim desteği kaldırıldı" iddiası doğru değildir.


Bahse konu kararda çiftçilerimize yönelik mazot ve gübre desteğinin kalkması söz konusu değildir. Desteklerin kaldırıldığına yönelik iddialar, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik dezenformasyon kampanyası ürünüdür.

Kararda mazot ve gübre desteği, "Temel Destek" olarak tanımlanmıştır.



Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan üreticilerimizin, Temel Destek ile mazot maliyetinin yüzde 50'si ve gübre maliyetinin yüzde 25'i karşılanacaktır.

Ürünlerin havzasında yetiştirilmesi durumunda, 'Temel Destek'e ilave olarak kullanılan mazotun yüzde 50'si, gübrenin de yüzde 25'i planlı üretim desteği olarak verilecektir. Böylelikle mazot maliyetinin yüzde 100'ü, gübre maliyetinin ise yüzde 50'si desteklenmiş olacaktır.



Ayrıca çiftçilerimizin talebi doğrultusunda bu destekler ayni değil, nakdi olarak ödenecektir.

Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." denildi.

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