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Cem Zeytin halka arz ne zaman, kaç lot verir? CEMZY halka arz hisse fiyatı ne kadar?

Cem Zeytin'in halka arz olacağı tarih detaylar ve bilgiler merak konusu olmaya devam ediyor. Vatandaşlar bu konu hakkında arama motorlarına çeşitli aramalar yöneltiyor. Peki, Cem Zeytin halka arz ne zaman, kaç lot verir? CEMZY halka arz hisse fiyatı ne kadar? İşte merak edilenler!

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Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024, 13:31 Güncelleme 29 Ağustos 2024, 13:31
Cem Zeytin halka arz ne zaman, kaç lot verir? CEMZY halka arz hisse fiyatı ne kadar?

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Vatandaşlar Cem Zeytin'in halka arz tarihi, hisse fiyatı ve dağıtılacak lot sayısı gibi detayları öğrenmek için arama motorlarına yöneliyor. Peki, Cem Zeytin halka arz ne zaman, kaç lot verir? CEMZY halka arz hisse fiyatı ne kadar? İşte bilgiler!

CEM ZEYTİN HALKA ARZ NE ZAMAN?

Cem Zeytin, yatırımcılar tarafından büyük bir ilgiyle beklenen halka arz sürecine giriyor. 29 Ağustos ile 2-3 Eylül tarihleri arasında talep toplayacak olan firma, hisse fiyatını 15,30 TL olarak belirledi. Talep toplama süreci her gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

HİSSE FİYATI NE KADAR?

Cem Zeytin, belirlediği 15,30 TL'lik hisse fiyatıyla yatırımcıların karşısına çıkıyor. Şirket, 100 milyon lot dağıtımı planlıyor ve katılım oranlarına göre yatırımcılara dağıtılacak lot sayısını belirledi.

CEM ZEYTİN HALKA ARZ NE ZAMAN, KAÇ LOT VERİR?

Farklı katılım senaryolarına göre olası lot dağılımı ise şu şekilde şekillendi:

300 Bin Katılım: Yatırımcı başına 200 lot, yaklaşık 3.060 TL'lik bir yatırım anlamına geliyor.
700 Bin Katılım: Yatırımcı başına 86 lot, bu da yaklaşık 1.315 TL'ye tekabül ediyor.
1.1 Milyon Katılım: Yatırımcı başına 55 lot, yaklaşık 841 TL'lik bir yatırım olarak öne çıkıyor.
1.5 Milyon Katılım: Yatırımcı başına 40 lot, bu da yaklaşık 612 TL değerinde.
1.9 Milyon Katılım: Yatırımcı başına 32 lot, yaklaşık 489 TL değerinde bir yatırıma karşılık geliyor.
2.3 Milyon Katılım: Yatırımcı başına 27 lot, bu da yaklaşık 413 TL anlamına geliyor.
2.7 Milyon Katılım: Yatırımcı başına 23 lot, yaklaşık 351 TL'lik bir yatırıma işaret ediyor.
3.1 Milyon Katılım: Yatırımcı başına 20 lot, bu da yaklaşık 306 TL'ye denk geliyor.

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