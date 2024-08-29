Cem Zeytin halka arz ne zaman, kaç lot verir? CEMZY halka arz hisse fiyatı ne kadar?

CEM ZEYTİN HALKA ARZ NE ZAMAN, KAÇ LOT VERİR?

Farklı katılım senaryolarına göre olası lot dağılımı ise şu şekilde şekillendi:

300 Bin Katılım: Yatırımcı başına 200 lot, yaklaşık 3.060 TL'lik bir yatırım anlamına geliyor.

700 Bin Katılım: Yatırımcı başına 86 lot, bu da yaklaşık 1.315 TL'ye tekabül ediyor.

1.1 Milyon Katılım: Yatırımcı başına 55 lot, yaklaşık 841 TL'lik bir yatırım olarak öne çıkıyor.

1.5 Milyon Katılım: Yatırımcı başına 40 lot, bu da yaklaşık 612 TL değerinde.

1.9 Milyon Katılım: Yatırımcı başına 32 lot, yaklaşık 489 TL değerinde bir yatırıma karşılık geliyor.

2.3 Milyon Katılım: Yatırımcı başına 27 lot, bu da yaklaşık 413 TL anlamına geliyor.

2.7 Milyon Katılım: Yatırımcı başına 23 lot, yaklaşık 351 TL'lik bir yatırıma işaret ediyor.

3.1 Milyon Katılım: Yatırımcı başına 20 lot, bu da yaklaşık 306 TL'ye denk geliyor.