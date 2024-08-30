Planlı üretim yapana yüzde 100 destek

Tarım Bakanlığı, bitkisel üretim için yeni bir destek modeli hazırlayarak planlı üretime geçişin ilk adımlarını attı. Yeni destekleme modeliyle planlı üretim desteklenecek, planlı üretim yapan çiftçiye yüzde 100 destek verilecek. İlk defa üretim döneminden önce açıklanan tarımsal destekler şöyle:

'Temel Destekler' başlığı altında verilecek desteklerde ürünler, maliyete göre kategorilere ayrılarak her kategori için destek katsayısı belirlendi.

2025 üretim yılı için destek katsayı değeri dekar başı 244 lira oldu.

Temel destek ile tüm ürünler için mazot maliyetinin yüzde 50'si ve gübre maliyetinin yüzde 25'i karşılanacak.

Planlama kapsamındaki ürünleri havzasında üreten çiftçilere temel desteğe ilave destek ödemesi yapılacak.

Planlı üretim yapanların mazot maliyetinin yüzde 100'ü, gübre maliyetinin yüzde 50'si karşılanacak. (Rana BÜYÜKTAŞ)

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