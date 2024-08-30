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Resmi Gazete'de yayımlandı! İŞKUR günlük 566 lira 73 kuruş cep harçlığı veriyor!

Türkiye'de işsizliği giderlerine yönelik yeni bir model olarak ayrıntılarıyla İşgücü Uyum Programı, iş arayanlara hem eğitim alma hem de haftada üç gün kamuda çalışma imkanı sunuyor. Programın amacı, işsiz kalıcılığın iş gücünün kazandırılması ve çeşitli alanlarda gerekli olan bilginin kazandırılması olarak belirlendi. Programın ayrıntıları, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile kamuoyuna duyuruldu.

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Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024, 10:26 Güncelleme 30 Ağustos 2024, 10:26
Resmi Gazete’de yayımlandı! İŞKUR günlük 566 lira 73 kuruş cep harçlığı veriyor!

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Türkiye'de işsizlikle mücadeleye yönelik olarak hayata geçirilen yeni bir model olan İşgücü Uyum Programı, iş arayanlara hem eğitim imkanı sağlıyor hem de haftada üç gün kamu kurumlarında çalışma fırsatı sunuyor. Programın temel amacı, işsiz bireylerin iş gücüne entegre edilmesi ve farklı alanlarda gerekli becerilerin kazandırılmasıdır. Bu önemli projenin detayları, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile kamuoyuna açıklandı.

İşgücü Uyum Programı Nedir?

İşgücü Uyum Programı, işsiz bir kamu kuruluşunda geçici olarak sunulan olanaklar sağlayan bir modeldir. Bu model kapsamında işsiz bireyler, belirli bir eğitim sürecinin devam etmesinden sonra kamuda haftada üç gün çalışma fırsatı elde edecekler. Programın en dikkat çekici yanı ise, bu süreçteki günlük cep harçlıkları hariçtir.

Başvuru ve Katılım Süreci Kamu kuralları, İşgücü Uyum Programı kapsamında kişisel alım yapmak amaçlarında, ihtiyaçların takip eden eğitim programlarını İŞKUR'a sunacak. İŞKUR, bu yükseliş inceleyerek uygun görülmesi halinde onay verecek ve başvuru süreci başlatılacak. Verilecek eğitimler; engelli, yaşlı ve hasta bakımı, çocuk bakım işleri, anlaşma üretim ve hayvancılık, ağaçlandırma, kamusal ürünlerin temizliği, geri dönüşüm ve atık imha işlemleri gibi çeşitli alanlarda yapılabilir.

Kimler Programı Başvurabilecek?

Programa, İŞKUR'a kayıtlı işsiz olarak başvuru yapabilecek. Başvuru yapan adayların seçimleri yapılırken, adayların programa katılımları ve ilgili alandaki potansiyelleri dikkate alınacaktır. Bu sayede işsizlerin ihtiyaçları olan alanlarda eğitim alarak iş gücü sağlanacak.

Kamu Kurumlarında Kaç Kişi Çalışabilecek mi?

Kamunun İşgücü Uyum Programı kapsamında alabileceği personel sayısı, mevcut sigortalı personel süresi yüzde 30'u ile sınırlı olacak. Bu bağlamda, İŞKUR'un kopyası ile kesinleşecek ve başvurular değerlendirilerek uygun adaylar seçilecek. Bu şekilde, kamu harcamaları olan ortamlarda geçici personel çalıştırılabilecektir.

Eğitim Süreci ve Çalışma Düzeni Program kapsamında alınacak personel için ilk dört hafta boyunca yoğun bir eğitim süreci süreci. Bu süreçte haftada 37,5 saat eğitim alınacak ve eğitimler haftanın beş günü gerçekleştirilecek. Eğitim süreci başladıktan sonra, haftanın üç günü kamuda çalışmaya başlayacak. Haftalık toplam çalışma süresi 22,5 saat şekilde planlanacak. Programın son iki haftasında mevcut olan iş arama verileri kazandırılacak ve iş bulma desteklenecek.

Cep Harçlığı Verilecek

Katılımcılara yapılacak günlük cep harçlığı tutarı, İŞKUR Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek. Ancak bu tutar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen günlük asgari ücret tutarının üstünde olamayacak. Bu kapsamda İşgücü Uyum Programı katılımcılarına ödenecek günlük net tutar, 566 lira 73 kuruş olarak belirlendi.

Program Süresi ve Ödeme Koşulları İşgücü Uyum Programı, maksimum 10 ay süreyle devam edecek şekilde planlandı. Bu süreçte öğrenciler, standart bir maaş yerine günlük cep harçlığı alacaklar. Cep harçlığı bireysel, çalışılan kurum yönetim kurulu tarafından belirlenecek ve çalışılan gün sayıları ile çarpılarak hesaplanacaktır. Ancak bu tutar günlük 566 TL'den az olmayacak. İlk ay toplamı 11.320 TL cep harçlığı ödemesi yapıldı. Ayrıca programa katılım günleri için SGK primleri ödenecek. İzin kullanılan günler için ise ne cep harçlığı verilecek ne de SGK primi ödenecek.

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