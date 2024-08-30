Resmi Gazete’de yayımlandı! İŞKUR günlük 566 lira 73 kuruş cep harçlığı veriyor!

Türkiye'de işsizlikle mücadeleye yönelik olarak hayata geçirilen yeni bir model olan İşgücü Uyum Programı, iş arayanlara hem eğitim imkanı sağlıyor hem de haftada üç gün kamu kurumlarında çalışma fırsatı sunuyor. Programın temel amacı, işsiz bireylerin iş gücüne entegre edilmesi ve farklı alanlarda gerekli becerilerin kazandırılmasıdır. Bu önemli projenin detayları, Resmi Gazete 'de yayımlanan yönetmelik ile kamuoyuna açıklandı.

İşgücü Uyum Programı Nedir?

İşgücü Uyum Programı, işsiz bir kamu kuruluşunda geçici olarak sunulan olanaklar sağlayan bir modeldir. Bu model kapsamında işsiz bireyler, belirli bir eğitim sürecinin devam etmesinden sonra kamuda haftada üç gün çalışma fırsatı elde edecekler. Programın en dikkat çekici yanı ise, bu süreçteki günlük cep harçlıkları hariçtir.

Başvuru ve Katılım Süreci Kamu kuralları, İşgücü Uyum Programı kapsamında kişisel alım yapmak amaçlarında, ihtiyaçların takip eden eğitim programlarını İŞKUR'a sunacak. İŞKUR, bu yükseliş inceleyerek uygun görülmesi halinde onay verecek ve başvuru süreci başlatılacak. Verilecek eğitimler; engelli, yaşlı ve hasta bakımı, çocuk bakım işleri, anlaşma üretim ve hayvancılık, ağaçlandırma, kamusal ürünlerin temizliği, geri dönüşüm ve atık imha işlemleri gibi çeşitli alanlarda yapılabilir.