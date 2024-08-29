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Yeni Mevduat Faiz Oranları Açıklandı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz oranını yüzde 50 seviyesinde sabit tutmasının ardından bankalar, mevduat faiz oranlarını hızla güncellemeye başladı.

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Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024, 09:05 Güncelleme 29 Ağustos 2024, 09:05
Yeni Mevduat Faiz Oranları Açıklandı!

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Vatandaşlar, birikimlerini değerlendirmek için en kârlı mevduat hesabını seçme arayışına girdi. Özellikle 500 bin TL'lik bir yatırımın aylık getirisinin ne olacağı, birçok yatırımcının merak ettiği bir konu haline geldi.

Mevduat Faiz Oranlarında Son Durum

Bankalar, TCMB'nin yüksek faiz kararına paralel olarak vadeli mevduat faiz oranlarını önemli ölçüde artırdı. Bu durum, birikimlerini mevduat hesaplarında değerlendirmek isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor. Ancak, farklı bankaların sunduğu faiz oranları arasında belirgin farklılıklar bulunuyor.

Banka Banka 500 Bin TL'nin Aylık Getirisi

500 bin TL'lik bir yatırımı vadeli mevduat hesabında değerlendirmek isteyenler için güncel faiz oranları ve bu yatırımların aylık getiri miktarları şöyle:

ON

ON Plus hesabıyla, %50 faiz oranı üzerinden 500 bin TL yatırım yapan bir müşteri, ay sonunda 20.218,58 TL net kazanç elde eder. Vade sonunda toplam tutar ise 520.218,58 TL'ye ulaşır.

Odea

Odea Bank'ın yeni vadeli mevduat hesabında da %50 faiz oranı geçerli. 500 bin TL'lik bir yatırım, ay sonunda yine 20.218,58 TL net kazanç sağlarken, vade sonu toplam tutar da 520.218,58 TL olur.

N Kolay

N Kolay Bono hesabında %48 faiz oranı uygulanmakta. Bu durumda, 500 bin TL'lik bir yatırımın aylık getirisi 19.409,84 TL olurken, vade sonunda toplam tutar 519.409,84 TL olarak gerçekleşir.

Akbank

Akbank, %47 faiz oranıyla 500 bin TL'lik bir yatırıma 19.058 TL aylık para veriyor. Vade sonu toplam tutar ise 519.058 TL'ye çıkıyor.

CEPTETEB

CEPTETEB, %53 ile en yüksek faiz oranını sunan banka olarak dikkat çekiyor. Bu oranla 500 bin TL yatırım yapan bir müşteri, ay sonunda 21.490 TL net getiri elde ederken, vade sonunda toplam tutar 521.490 TL'ye çıkıyor.

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