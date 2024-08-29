Yeni Mevduat Faiz Oranları Açıklandı!

Vatandaşlar, birikimlerini değerlendirmek için en kârlı mevduat hesabını seçme arayışına girdi. Özellikle 500 bin TL'lik bir yatırımın aylık getirisinin ne olacağı, birçok yatırımcının merak ettiği bir konu haline geldi.

Bankalar, TCMB'nin yüksek faiz kararına paralel olarak vadeli mevduat faiz oranlarını önemli ölçüde artırdı. Bu durum, birikimlerini mevduat hesaplarında değerlendirmek isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor. Ancak, farklı bankaların sunduğu faiz oranları arasında belirgin farklılıklar bulunuyor.

Banka Banka 500 Bin TL'nin Aylık Getirisi

500 bin TL'lik bir yatırımı vadeli mevduat hesabında değerlendirmek isteyenler için güncel faiz oranları ve bu yatırımların aylık getiri miktarları şöyle:

ON

ON Plus hesabıyla, %50 faiz oranı üzerinden 500 bin TL yatırım yapan bir müşteri, ay sonunda 20.218,58 TL net kazanç elde eder. Vade sonunda toplam tutar ise 520.218,58 TL'ye ulaşır.