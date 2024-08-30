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30 Ağustos Cuma günü Borsa İstanbul (BİST) işlem görecek mi? Bugün borsa açık mı, kapalı mı 2024?

Türkiye, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutlamaya hazırlanırken, yatırımcılar için önemli bir soru gündemde: "Borsa İstanbul 30 Ağustos'ta açık olacak mı?" Bu özel gün, her yıl ülkemizin dört bir yanında büyük bir şölen havasında geçiyor. Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlanmasının yıldönümü olan bu gün, aynı zamanda resmi bir tatil olarak kutlanıyor. Bu durum, Borsa İstanbul'un çalışma saatlerini de doğrudan etkiliyor. Peki, 30 Ağustos borsa açık mı, kapalı mı 2024? 30 Ağustos Cuma günü Borsa İstanbul (BİST) işlem görecek mi? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024, 09:15 Güncelleme 30 Ağustos 2024, 09:15
30 Ağustos Cuma günü Borsa İstanbul BİST işlem görecek mi? Bugün borsa açık mı, kapalı mı 2024?

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Yaklaşan 30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanmaya hazırlanıyor. Ancak bu önemli gün, hisse senedi piyasalarına da kısa bir ara veriyor.

30 AĞUSTOS BORSA (BİST) AÇIK MI, TATİL Mİ, KAPALI MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olarak kabul ediliyor ve birçok kurum ve kuruluş çalışmıyor. Bu sebeple de Borsa İstanbul 30 Ağustos Cuma günü kapalı ve işlem görmüyor. Borsa İstanbul 2 Eylül Pazartesi günü işleme başlayacak.

Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak.



Pay Piyasasında 28 Ağustos Çarşamba tarihli işlemlerin takası 2 Eylül Pazartesi, 29 Ağustos Perşembe tarihli işlemlerin takası ise 3 Eylül Salı tarihinde gerçekleştirilecek.



Öte yandan, bugün Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda vade sonu olacak.

29 Ağustos tarihli vade sonu işlemlerine ilişkin T+2 fiziki teslimat işlemleri 3 Eylül'de gerçekleştirilecek.

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