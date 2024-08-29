Altın fiyatları kaç para? Gram altın kaç TL? 29 Ağustos 2024 altın kuru fiyatları

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Altın fiyatlarının yükselmesinde birden fazla etken rol oynuyor. ABD dolarının zayıflaması, yatırımcıları altına yöneltirken, aynı zamanda Fed'in faiz politikalarına dair beklentiler de fiyatları doğrudan etkiliyor. Şu anda piyasalar, ABD'den gelecek kilit enflasyon verilerine odaklanmış durumda. Bu veriler, Fed'in gelecekteki faiz kararları üzerinde belirleyici olabilir ve altın fiyatlarının seyrini değiştirebilir.

Gram ve Çeyrek Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu? Ons altın, 29 Ağustos sabahına yüzde 0,5'lik bir artışla 2.515 dolar civarında başladı. Bu yükseliş, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarına da yansıdı. Gram altın, ons altının performansına paralel olarak değer kazanırken, yatırımcıların ilgisi daha küçük yatırımlarda tercih edilen çeyrek altına da kaydı. Bugün itibarıyla gram altın fiyatı 1.800 TL civarında seyrederken, çeyrek altın ise yaklaşık 3.600 TL'den alıcı buluyor. Bu fiyatlar, gün içerisindeki piyasa hareketlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.