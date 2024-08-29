Merkez Bankası rezervleri belli oldu

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 23 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 502 milyon dolar azalarak 152 milyar 915 milyon dolardan, 150 milyar 413 milyon dolara düştü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN