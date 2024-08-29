İş arayanlara yapay zeka desteği

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) istihdamın artırılması ve işçilerin niteliklerine göre daha kolay iş bulabilmeleri için yapay zeka desteğini arkasına aldı. Kurum, Yapay Zeka Destekli Özgeçmiş-İlan Eşleştirme Projesi'nde yeni faza geçerek işçi ve işvereni tamamen yapay zeka koordinasyonuyla buluşturacak çalışmayı başlattı.

İki ana modülden oluşan projenin ilk ayağı olan "Kişiye uygun ilan arama modülü" kapsamında iş arayan adaylara uygun iş ilanları sunulacak. Bunun için iş arayanlar İŞKUR internet sitesini açtıklarında karşılarına çıkan "mesleğinizi yazınız" ve "il seçiniz" sekmelerini doldurduktan sonra niteliklerine göre olan işler listelenecek. Ayrıca sisteme kayıt yaptıran adayların profillerini ilk oluşturduklarında ve güncellediklerinde profiline uygun iş ilanları makina öğrenmesi ve doğal dil işleme yöntemleri kullanılarak belirlenecek.



Ayrıca aday havuz sistemi çalışmasıyla, işverenler İŞKUR e-şube üzerinden, ilan açmadan aradıkları işgücünü kurum kayıtlarından sorgulayabilecek. "İlana uygun kişi arama modülü" kapsamında aday havuz sistemine giriş yapan işverenler; görüntülenecek sayfada kendilerinin belirleyeceği meslek, öğrenim durumu, sertifikalar, dil bilgisi, yaş, çalışılacak il gibi birçok filtre ile seçtikleri niteliklerde kaç kişinin kuruma kayıtlı olduğunu öğrenebilecek. Uygun olan adaylara seçildiklerine ilişkin bilgilendirme mesajı gittikten sonra işverenler kişilerin iletişim bilgisini görebilecek.



RİSKE KARŞI ÖNLEM

Daha önce devreye alınan "Risk profilleme" çalışması ile de sisteme kayıtlı işsizlerin 6 aydan uzun süreli işsiz kalma riskleri, yapay zeka destekli hesaplanıyor. Bu kişilere danışmanlık hizmeti veriliyor.

YERLEŞTİRMEDE REKORA KOŞULUYOR

İŞKUR her yıl işe yerleştirmelerde rekor kırıyor. Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 829 bin 31 kişi kurum aracılığıyla işe yerleştirildi. Bu yılın sonuna kadar işe yerleştirmenin 1 milyon 325 bine ulaşması hedefleniyor. Ayrıca ilk 7 ayda 1 milyon 570 bin 273 açık iş ilanı alınırken, açık işlerin yüzde 98.9'u özel sektörden geldi. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş 620 bin 696 ile imalat sanayi sektöründe gözlemlenirken, en çok turizm ve otelcilik elemanı, güvenlik görevlisi ve garson arandı.