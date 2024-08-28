1.49 faizli konut kredisi müjdesi mi geliyor? Halkbank, Ziraat, Vakıfbank düşük faizli konut kredisi verecek mi? Açıklama geldi!

Söz konusu haberlerde ortalama konut kredisi faizinin yüzde 3,6 olduğu, düşük faizli kredi kampanyası ile bu oranın neredeyse yarısı kadar düşük bir faiz oranı ile kredi verileceği belirtildi.

ORTALAMA KONU T KREDİSİNİN NEREDEYSE YARISI KADAR OLDUĞU BELİRTİLDİ

YENİ EVLİ OLMA ŞARTI ARANACAĞI DA YER ALAN İDDİALAR ARASINDA

Düşük faizli konut kredisi kampanyasından daha önce hiç ev sahibi olmamış yeni evli çiftlerin faydalanacağı da yer alan iddialar arasındaydı. Buna göre öncelikli hedef bu gruplar olacaktı.

Ayrıca, daha önce evi olan ancak 6 ay önce evini satmış olanların da kampanyadan yararlanabileceği belirtiliyordu.