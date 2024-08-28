1.49 faizli konut kredisi müjdesi mi geliyor? Halkbank, Ziraat, Vakıfbank düşük faizli konut kredisi verecek mi? Açıklama geldi!

Son günlerde sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde, kamu bankalarının düşük faizli konut kredisi kampanyası başlatacağına dair iddialar gündeme geldi.
Son günlerde sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde, kamu bankalarının düşük faizli konut kredisi kampanyası başlatacağına dair iddialar gündeme geldi.
DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ Mİ GELİYOR?
Kamu bankalarının düşük faizli konut kredisi kampanyası başlatmayı planladığına dair haberler dün yeni bir gündem oluşturdu. Bankaların konuyla ilgili faiz oranlarının üzerinde çalıştığına dair iddialar ortaya atıldı.
YÜZDE 1,49 FAİZLİ KONUT KREDİSİ İDDİASI
Kamu bankalarının ilk kez ev alacaklara aylık yüzde 1,49 faiz oranıyla kredi imkanı sağlayacağı ve söz konusu kampanyanın Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım bankaları tarafından sunulacağı iddia edildi.
ORTALAMA KONUT KREDİSİNİN NEREDEYSE YARISI KADAR OLDUĞU BELİRTİLDİ
Söz konusu haberlerde ortalama konut kredisi faizinin yüzde 3,6 olduğu, düşük faizli kredi kampanyası ile bu oranın neredeyse yarısı kadar düşük bir faiz oranı ile kredi verileceği belirtildi.
YENİ EVLİ OLMA ŞARTI ARANACAĞI DA YER ALAN İDDİALAR ARASINDA
Düşük faizli konut kredisi kampanyasından daha önce hiç ev sahibi olmamış yeni evli çiftlerin faydalanacağı da yer alan iddialar arasındaydı. Buna göre öncelikli hedef bu gruplar olacaktı.
Ayrıca, daha önce evi olan ancak 6 ay önce evini satmış olanların da kampanyadan yararlanabileceği belirtiliyordu.
Konuya bahis haberlerde, 1 milyon TL konut kredisi kullanan bir kişinin, aylık 17.900 TL taksit ödeyerek ev sahibi olabileceği; eğer kampanyadan yararlanmaz ise aynı kredi için aylık ödemesi gereken tutarın 36.500 TL'yi bulacağı örneği veriliyordu.
Bununla birlikte faizi düşük olacak kredilerin vadesinin uzun olacağı da verilen bilgiler arasındaydı.
DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ KAMPANYASINA DAİR BİR ÇALIŞMA YOK
Sabah'ta yer alan habere göre, resmi kaynaklardan edinilen bilgilerle böyle bir çalışma olmadığı ortaya konuldu.