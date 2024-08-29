İŞKUR harekete geçti: İş arayanlara yapay zeka desteği! Nasıl uygulanacak?

İş arayanlara yapay zeka desteği RİSKE KARŞI ÖNLEM Daha önce devreye alınan "Risk profilleme" çalışması ile de sisteme kayıtlı işsizlerin 6 aydan uzun süreli işsiz kalma riskleri, yapay zeka destekli hesaplanıyor. Bu kişilere danışmanlık hizmeti veriliyor.

İŞKUR her yıl işe yerleştirmelerde rekor kırıyor.

YERLEŞTİRMEDE REKORA KOŞULUYOR

İŞKUR her yıl işe yerleştirmelerde rekor kırıyor. Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 829 bin 31 kişi kurum aracılığıyla işe yerleştirildi. Bu yılın sonuna kadar işe yerleştirmenin 1 milyon 325 bine ulaşması hedefleniyor.

Ayrıca ilk 7 ayda 1 milyon 570 bin 273 açık iş ilanı alınırken, açık işlerin yüzde 98.9'u özel sektörden geldi. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş 620 bin 696 ile imalat sanayi sektöründe gözlemlenirken, en çok turizm ve otelcilik elemanı, güvenlik görevlisi ve garson arandı.