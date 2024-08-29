Dış açık 25 ayın en düşük seviyesinde

Geçen yılın ikinci yarısından sonra düşüş trendine giren yıllık dış ticaret açığı, Temmuz'da 82.4 milyar dolara gerileyerek Haziran 2022'den sonraki en düşük seviyeyi gördü. Yıllık dış ticaret açığı Temmuz 2023'teki 121.1 milyar dolarlık seviyeye göre, 38.7 milyar dolar azaldı.

% 41.8 AZALDI

İhracatın yüzde 13.8 artarak 22 milyar 510 milyon dolara çıktığı, ithalatın ise yüzde 7.8 azalarak 29 milyar 805 milyon dolara indiği Temmuz ayında, dış ticaret açığı yüzde 41.8 azalarak 7 milyar 295 milyon dolara indi. 2023'ün Temmuz ayında yüzde 61.2 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 75.5'e çıktı. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Temmuz'da 2 milyar 982 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk 7 ayında ise dış ticaret açığı yüzde 32.4 azalarak 49 milyar 938 milyon dolara indi. İlk 7 ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 65.9'dan 74.9'a yükseldi.



KARARLILIK MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ekonomimizi daha da güçlendirmek için emin adımlarla ve kararlılıkla ilerliyoruz" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de "Cari açığın azaltılmasında önemli mesafe kat ettik" diye konuştu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise dış ticarete ilişkin verilerin uygulanan ekonomi politikalarının başarılı sonuçlar ürettiğini, hem ihracatın artmasına hem büyüme hedeflerine olumlu katkı sağladığını gösterdiğini belirtti.