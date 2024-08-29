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AHES GYO borsada ne zaman işlem görecek? AHES hisse kaç lot verdi? İşte BİST işlem tarihi

Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Ahes GYO) merakla beklenen halka arzını başarıyla tamamladı. 21-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında 25,20 TL fiyatla gerçekleşen halka arza, yoğun bir ilgiyle karşılaşıldı. Toplamda 389.846 yatırımcının katıldığı halka arzda, şirketin kaç lot dağıtacağı merak konusu oldu. İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024, 11:47 Güncelleme 29 Ağustos 2024, 11:47
AHES GYO borsada ne zaman işlem görecek? AHES hisse kaç lot verdi? İşte BİST işlem tarihi

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Yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılanan Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Ahes GYO) halka arzı 23 Ağustos'ta tamamlandı. 50.000.000 TL nominal değerli payın satışa sunulduğu halka arzda taleplerin oldukça yüksek olduğu ve tüm payların satıldığı açıklandı.

AHES GAYRİMENKUL HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Ahes GYO halka arz sonuçları açıklandı. İlgili halka arza 395,407'si bireysel yatırımcı ve 48'i kurumsal yatırımcı olmak üzere 395.455 yurt içi yatırımcı katıldı. Toplamda ise 389.846 yatırımcıya pay dağıtımı gerçekleşti.

AHES GAYRİMENKUL HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?

Ahes Gayrimenkul halka arzda bireysel yatırımcılara kişi başı dağıtılan pay miktarı ortalama 97 lot (2.444 TL) oldu.

AHES GYO NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler Bist ilk işlem tarihine çevrildi.

Ancak Ahes GYO'nun ne zaman işlem göreceği henüz belli olmadı. Bist ilk işlem tarihi netleştiğinde haberimize eklenecek.

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