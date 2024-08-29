AHES GYO borsada ne zaman işlem görecek? AHES hisse kaç lot verdi? İşte BİST işlem tarihi

Yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılanan Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( Ahes GYO ) halka arzı 23 Ağustos'ta tamamlandı. 50.000.000 TL nominal değerli payın satışa sunulduğu halka arzda taleplerin oldukça yüksek olduğu ve tüm payların satıldığı açıklandı.

AHES GAYRİMENKUL HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Ahes GYO halka arz sonuçları açıklandı. İlgili halka arza 395,407'si bireysel yatırımcı ve 48'i kurumsal yatırımcı olmak üzere 395.455 yurt içi yatırımcı katıldı. Toplamda ise 389.846 yatırımcıya pay dağıtımı gerçekleşti.