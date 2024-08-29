Bakanlık harekete geçti: Gram altın fiyatına kuru kayısı!

Ticaret Bakanlığı, Kapalıçarşı'da kuru kayısıyı gram altın fiyatına satan bir işletmenin peşine düştü. Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Ş.S. isimli işletmede kayısı ve türevi ürünlerin 2 bin 680 liraya satıldığını tespit ettiklerini duyurdu.

Ürünün beyan edilen alış fiyatı ve satış fiyatı arasındaki farkın yüksekliği sebebiyle 'Haksız Fiyat Artışı' tutanağı düzenlenerek Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildiğini belirten Gürcan, şu bilgiyi verdi: "Denetim sonuçlarının incelenmesi neticesinde ilgili işletmeye 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca denetim esnasında talep edilen faturaların tarafımıza ibraz edilememesi durumu ilgili kurumlara bildirilmiş olup, söz konusu denetime ait evraklar incelenmek üzere Vergi Dairesi Başkanlığı'na gönderilmiştir."