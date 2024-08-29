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Servis fiyatları taksiyi geçti!

Özel okulların servis ücreti taksiye fark attı. İstanbul'da UKOME en kısa mesafe ücretini 23 bin lira olarak belirledi. Ancak bazı okullarda bu fiyat 80 bin lirayı buldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024
Servis fiyatları taksiyi geçti!

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Özel okulların servis ücreti taksiye fark attı. İstanbul'da UKOME en kısa mesafe ücretini 23 bin lira olarak belirledi. Ancak bazı okullarda bu fiyat 80 bin lirayı buldu. 2024-2025 eğitim yılındaki tüm tatiller çıkarıldığında öğrenciler 180 gün okula gidiyor. Buna göre 80 bin liralık servis ücreti günlük 444 liraya denk geliyor. Taksilerde en yakın mesafe ücreti ise 100 lira. Gidiş-dönüş hesaplandığında günlük 200 liraya denk geliyor.

Yani en kısa mesafeye taksiyle 200 lira ödenirken, bu tutar servisle 444 lira tutuyor. Hukukçular, velilerin servis ücretlerindeki fahiş fiyat artışına karşı hukuki haklarını kullanmak için tüketici hakem heyetine başvurabileceklerini dile getirerek, "Eğer tüketici hakem heyeti sınırını aşıyorsa tüketici mahkemelerine başvurulabilir. Belediyeye, UKOME'ye ve valiliğe şikâyette bulunulabilir" yorumunu yapıyor.

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