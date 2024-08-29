Aile Destek eylül ayı ödeme tarihi 2024! Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak, bitti mi? e-Devlet sorgulama ekranı!

AİLE DESTEK ÖDEMESİ UZATILDI MI?
5 Ağustos 2024 tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan Aile Destek Programı'na yönelik açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Aile Destek Programı'nın uzatıldığını belirterek, şunları söyledi;
"2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz"
E-DEVLET AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?
Aile Destek Paketi kapsamında her ay belirlenen tarihlerde ve en fazla 12 ay süreyle 850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda ödemeler gerçekleştiriliyor.
Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.
https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama linki ile ödemelerinizi sorgulayabilirsiniz.