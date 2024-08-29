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Aile Destek eylül ayı ödeme tarihi 2024! Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak, bitti mi? e-Devlet sorgulama ekranı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan Aile Destek Ödemeleri, milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Ağustos ayı ödemelerini alan hak sahipleri, gözlerini Eylül ayı ödeme takvimine çevirmiş durumda.

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Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024, 11:25 Güncelleme 29 Ağustos 2024, 11:25
Aile Destek eylül ayı ödeme tarihi 2024! Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak, bitti mi? e-Devlet sorgulama ekranı!

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Milyonlarca ailenin geçim kaynağı olan Aile Destek Ödemeleri'nin Eylül ayı takvimi merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yıl sonuna kadar uzatılacağının açıklanmasıyla rahat bir nefes alan ihtiyaç sahibi aileler, ödemelerin ne zaman hesaplarına yatırılacağını sorguluyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK AĞUSTOS 2024?

Geçtiğimiz ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin 9 Ağustos itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını bildirmişti.



Eylül ayı Aile Destek Ödeme tarihi henüz açıklanmadı. Ödemelerin ay ortasında yatırılması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ UZATILDI MI?

5 Ağustos 2024 tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan Aile Destek Programı'na yönelik açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Aile Destek Programı'nın uzatıldığını belirterek, şunları söyledi;

"2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz"

E-DEVLET AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Aile Destek Paketi kapsamında her ay belirlenen tarihlerde ve en fazla 12 ay süreyle 850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda ödemeler gerçekleştiriliyor.

Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama linki ile ödemelerinizi sorgulayabilirsiniz.

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