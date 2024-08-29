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Fiyatlar belli oldu! 8.000 TL'ye, 11.000 TL'ye arsa, arazi ve tarla satışı başladı

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Afyonkarahisar, Bayburt ve Amasya başta olmak üzere birçok şehirde çeşitli büyüklükteki arsa, arazi ve tarlaları satışa sunacağını duyurdu. Bu mülkler açık artırmayla satışa sunulacak ve her kesimden alıcıyı cezbedecek şekilde fiyatlandırılacak.

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Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024, 11:19 Güncelleme 29 Ağustos 2024, 11:19
Fiyatlar belli oldu! 8.000 TL’ye, 11.000 TL’ye arsa, arazi ve tarla satışı başladı

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Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Afyonkarahisar, Bayburt, Amasya gibi bir dizi şehirde farklı büyüklüklerde arsa, arazi ve tarla satışlarını gerçekleştireceğini açıkladı. Bu gayrimenkuller, açık artırma yöntemi ile piyasaya sürülecek ve geniş bir alıcı kitlesini hedef alacak biçimde değerlendirilecek.

Emekli ve Yeni Yatırımcılara Uygun Mülkler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı olan bu genel müdürlük, Afyonkarahisar, Bayburt ve Amasya başta olmak üzere birçok şehirde çok çeşitli arsa, arazi ve diğer mülkleri sunuyor. Açık artırmayla satılacak olan bu mülkler, uygun fiyatlarıyla düşük gelirli vatandaşlara hitap ederken, çeşitli büyüklükteki arsalar yatırımcıları cezbediyor.

Satış Detayları ve İhale Bilgileri

Afyonkarahisar'da 126,33 metrekarelik bir arsanın tahmini ihale bedeli 8.000 TL olarak belirlendi. Bu ihale 3 Eylül 2024'te saat 14:30'da yapılacak.

İşte Afyonkarahisar ve Bayburt'ta gerçekleşecek iki ayrı ihaleye ait satış bilgilerini içeren tablo:

Satış Bilgileri Afyonkarahisar Bayburt
Tahmin Edilen İhale Bedeli 8.000 TL 11.000 TL
Teminat Bedeli 1.600 TL 3.300 TL
Uygun Yüzölçümü 126,33 m² 155,36 m²
İhale Tarihi 10/09/2024 03/09/2024
İhale Saati 14:10 14:30
İhale Yeri Afyonkarahisar Bayburt

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