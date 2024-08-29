Fiyatlar belli oldu! 8.000 TL’ye, 11.000 TL’ye arsa, arazi ve tarla satışı başladı

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Afyonkarahisar, Bayburt, Amasya gibi bir dizi şehirde farklı büyüklüklerde arsa, arazi ve tarla satışlarını gerçekleştireceğini açıkladı. Bu gayrimenkuller, açık artırma yöntemi ile piyasaya sürülecek ve geniş bir alıcı kitlesini hedef alacak biçimde değerlendirilecek.

Emekli ve Yeni Yatırımcılara Uygun Mülkler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı olan bu genel müdürlük, Afyonkarahisar, Bayburt ve Amasya başta olmak üzere birçok şehirde çok çeşitli arsa, arazi ve diğer mülkleri sunuyor. Açık artırmayla satılacak olan bu mülkler, uygun fiyatlarıyla düşük gelirli vatandaşlara hitap ederken, çeşitli büyüklükteki arsalar yatırımcıları cezbediyor.