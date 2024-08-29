Tarım Kredi Market’ten indirim! Zeytinyağı, peynir, tereyağı fiyatları dip yaptı

Tarım Kredi Market 'in yayınladığı aktüel kataloğunda yer alan indirimler, 6 Eylül'e kadar devam edecek. Tüketicilere geniş bir ürün yelpazesi sunan bu kampanya, özellikle temel gıda ürünlerinde cazip fiyatlar sunuyor.

Ekonomik Alışveriş İçin Kaçırılmayacak Fırsat

Gıda fiyatlarının yükseldiği bu dönemde, Tarım Kredi Market'in sunduğu indirimler, özellikle aile bütçesini korumak isteyen tüketiciler için büyük bir avantaj sağlıyor. Geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyatları ile bilinen market, bu kampanya ile tüketicilerin yoğun ilgisini çekiyor. Özellikle süt ürünlerinden bakliyata kadar birçok üründe yapılan indirimler, alışveriş listenizi ekonomik bir şekilde tamamlamanızı sağlayacak.