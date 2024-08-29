Tarım Kredi Market’ten indirim! Zeytinyağı, peynir, tereyağı fiyatları dip yaptı

Tarım Kredi Market'in yayınladığı aktüel kataloğunda yer alan indirimler, 6 Eylül'e kadar devam edecek. Tüketicilere geniş bir ürün yelpazesi sunan bu kampanya, özellikle temel gıda ürünlerinde cazip fiyatlar sunuyor.
Tarım Kredi Market'in yayınladığı aktüel kataloğunda yer alan indirimler, 6 Eylül'e kadar devam edecek. Tüketicilere geniş bir ürün yelpazesi sunan bu kampanya, özellikle temel gıda ürünlerinde cazip fiyatlar sunuyor.
Kampanya kapsamında dikkat çeken bazı ürünler ve indirimli fiyatları şöyle:
Tarsüt Tereyağı: 269 TL
Tarsüt Yöresel Peynirler: 67,50 TL
TK Labne: 54,90 TL
Tarsüt Yarım Yağlı Tost Peyniri: 175 TL
TK Taze Kaşar Peyniri: 249,90 TL
Tarsüt Bergama Tulum Peyniri: 109,90 TL
TK Domates Salçası: 35,90 TL
TK Bezelye Konservesi: 23,50 TL
Anadolu Osmancık Pirinç: 99,90 TL
TK Pilavlık Bulgur: 56,90 TL
Anadolu Nohut: 41,90 TL
TMO Kırmızı Mercimek: 24 TL
Yudum Egemden Natürel Sızma Zeytinyağı: 315 TL
TK Kaymaksız Yoğurt: 95 TL
TK Ayran: 31,50 TL
Gıda fiyatlarının yükseldiği bu dönemde, Tarım Kredi Market'in sunduğu indirimler, özellikle aile bütçesini korumak isteyen tüketiciler için büyük bir avantaj sağlıyor. Geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyatları ile bilinen market, bu kampanya ile tüketicilerin yoğun ilgisini çekiyor. Özellikle süt ürünlerinden bakliyata kadar birçok üründe yapılan indirimler, alışveriş listenizi ekonomik bir şekilde tamamlamanızı sağlayacak.
Tarım Kredi Market'in bu özel indirim kampanyası, 6 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek. İhtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamak isteyenlerin bu fırsatı kaçırmamaları öneriliyor. Alışveriş yapmak isteyenler, bu tarihe kadar indirimli ürünlerden faydalanabilirler.