2023 vergi rekortmenleri belli oldu! Selçuk Bayraktar ilk sıraya yerleşti

Türkiye'nin savunma sanayisinde sergilediği başarılı performansın lokomotiflerinden olan Baykar'ın sahipleri Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar, son 3 yıldır vergi rekortmenleri listesinde de zirveyi bırakmıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, 2023 yılında Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı. En fazla gelir vergisi beyan eden mükellef listesinin ilk sırasında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yer aldı. Selçuk Bayraktar'a, 2023 yılında 1 milyar 952 milyon 680 bin 474 lira vergi tahakkuk etti. Listedeki ikinci isim de 1 milyar 683 milyon 198 bin 305 lira ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar oldu.

12 KATLIK ARTIŞ OLDU

Selçuk ve Haluk Bayraktar, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında Türkiye'nin en çok vergi ödeyen isimleri oldu. Bayraktar kardeşlerin ödediği toplam vergi 3 milyar 635 milyon lirayı geçerken; bu vergi miktarı, 2021-2023 yıllarında 12 kattan fazla artış gösterdi. Türkiye'nin ilk yerli ve milli insansız hava araçlarını üreten Baykar'ın geçen yılki cirosunun yüzde 90'ı ihracat gelirlerinden elde edildi. Baykar geçen yıl 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girmişti.

KOÇ'UN 4 KATI

Sıralamada üçüncü isim ise 480 milyon 80 bin 162 lira vergi tahakkuk eden Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç oldu. Selçuk Bayraktar'ın ödediği vergi, Koç'un 4 katına ulaştı. Listenin 4, 6, 8, 9 ve 10'uncu sırasındaki mükellefler isimlerinin açıklanmasını istemezken, 5'inci sırada 323 milyon 300 bin 723 lira ile İpek Kıraç, 7'inci sırada 261 milyon 773 bin 294 lira ile Mehmet Ömer Koç yer aldı.



4.5 MİLYON BEYANNAME

Türkiye'de 2023 vergilendirme dönemi için her bir mükellef ortalama 150 bin 265 lira matrah beyanında bulunurken, gelir vergisi tahakkuk ettirilen tutar ortalama 45 bin 255 lira oldu. 4 milyon 541 bin 644 mükellef 682 milyar 451 milyon 749 bin 283 lira matrah beyan etti. Bu tutar üzerinden 205 milyar 531 milyon 271 bin 153 lira gelir vergisi tahakkuku gerçekleştirildi.



TB2 VE AKINCI'NIN ESERİ

BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 2023 yılında ödedikleri yıllık gelir vergisinin Cumhuriyet tarihinin reel bazda rekor rakamı olduğunu belirterek, "Bu rekor sıfırdan geliştirdiğimiz iki teknolojik sistemin, Bayraktar TB2 ve Bayraktar AKINCI'nın eseridir. Bu SİHA'lar sadece 34 ülkeye ihraç edilmekle kalmadı, aynı zamanda Türk mühendisliğinin gücünü dünya sahnesinde gözler önüne serdi" ifadesini kullandı. Bayraktar, şu açıklamayı yaptı: "1986'da yola sadece bir matkapla çıktık. Bu yolculukta tek amacımız vardı; başarmak. Hiç kredi kullanmadık, devletten hibe, nakit destek, faiz desteği veya sipariş garantisi almadık. Bayraktar SİHA'ların ihracatında da devlet kredisi veya hibesi söz konusu olmadı. Tüm başarılarımızı kendi öz kaynaklarımızla ve alın terimizle elde ettik. Rekor vergi ödemelerimizin kaynağı sadece bu iki sistemin ve bileşenlerinin ihracat gelirleridir. Şimdi Bayraktar KIZILELMA ile yeni bir çağın kapılarını aralıyoruz."

73 REKORTMEN İSMİNİ SAKLADI

Gelir vergisi mükelleflerinden en fazla vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımında, 72 rekortmenle İstanbul ilk sırayı aldı. İstanbul'u, Ankara (14), İzmir (5), Gaziantep (5), Eskişehir (2), Tekirdağ (1) ve Çorum (1) izledi. 2023 yılı vergilendirme dönemi gelir vergisi beyanlarında bir önceki yıla (2022) göre, beyan edilen matrah toplamında yüzde 98.54, tahakkuk eden vergi toplamında yüzde 92.44 artış gerçekleşti. İlk 100 listesinde 73 rekortmen isminin açıklanmasını istemedi. 2022'de de 76 rekortmen ismini gizlemişti.



KURUMLAR VERGİSİNDE ZİRAAT LİDER

2023 vergilendirme döneminde en fazla kurumlar vergisi beyan eden ilk 100 mükelleften 34'ü isminin açıklanmasını istemezken, listenin üst sıralarına bankalar damgasını vurdu. Ülke genelinde 2023 vergilendirme döneminde 1 milyon 111 bin 944 mükellef tarafından kurumlar vergisi beyannamesi verildi. 3 trilyon 813 milyar lira matrah beyanında bulunuldu ve 833 milyar 246 milyon lira kurumlar vergisi tahakkuk ettirildi. Kurumlar vergisinde 2023'te beyan edilen matrah toplamında yüzde 31.91, tahakkuk eden vergi toplamında yüzde 41.15 artış gerçekleşti. Listenin ilk sırası 22 milyar 747 milyon lirayla Ziraat Bankası'nın oldu.



2 KADIN LİSTEDE

Gelir vergisi ilk 100 listesinde isminin açıklanmasına izin veren 2 rekortmen kadın öne çıktı. Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, 5'inci sırada yer alırken, kendisine 323 milyon 300 bin 723 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi. Arya Kadın Yatırım Platformu Kurucusu Ahu Serter de kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri alanında tahakkuk ettirilen 54 milyon 597 bin 792 liralık vergiyle listenin 64'üncü sırasına yerleşti.