TMO Market Yağ Fiyatını Düşürdü!

Ayçiçek yağı fiyatları her zaman marketler arasında değişkenlik gösteriyor. PTT AVM tarafından sunulan bir indirim dalgası piyasada heyecan yarattı. Genellikle market zincirleri ve online satış noktaları aracılığıyla duyurulan indirimlerin aksine, bu kez PTT AVM, 5 litrelik ayçiçek yağı paketlerinde gözle görülür bir fiyat düşüşü sağlayarak tüketicilere cazip bir fırsat sunuyor. Bu özel indirim, özellikle ekonomik olarak zorlanan tüketiciler için büyük bir rahatlama ve mutfak ekonomisine katkı sağlama potansiyeli taşıyor.