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TMO Market Yağ Fiyatını Düşürdü!

Ayçiçek yağı fiyatları her daim vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Piyasanın vazgeçilmez unsurlarından biri olan ayçiçek yağı, sık sık karşımıza çıkan indirim haberleriyle tüketici toplamayı başarıyor. Bu defa, indirimler beklenmedik bir mecra olan PTT AVM'den geliyor. Şirket, 5 litrelik ayçiçek yağında gözle görülür bir fiyat düşüşüyle pazara dinamizm katıyor.

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Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 16:26 Güncelleme 28 Ağustos 2024, 16:26
TMO Market Yağ Fiyatını Düşürdü!

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Ayçiçek yağı fiyatları her zaman marketler arasında değişkenlik gösteriyor. PTT AVM tarafından sunulan bir indirim dalgası piyasada heyecan yarattı. Genellikle market zincirleri ve online satış noktaları aracılığıyla duyurulan indirimlerin aksine, bu kez PTT AVM, 5 litrelik ayçiçek yağı paketlerinde gözle görülür bir fiyat düşüşü sağlayarak tüketicilere cazip bir fırsat sunuyor. Bu özel indirim, özellikle ekonomik olarak zorlanan tüketiciler için büyük bir rahatlama ve mutfak ekonomisine katkı sağlama potansiyeli taşıyor.

Rekabeti Alt Üst Eden İndirimler

Her daim indirimli ürünlerle adından söz ettiren ayçiçek yağı, şimdi de PTT AVM'nin radikal fiyat kesintileriyle gündemde. Ne A101 ne de BİM, bu sefer rekabette öne geçebilecek durumda değil. PTT AVM, bu etkileyici kampanya ile iki adet 5 litrelik ayçiçek yağını cazip bir fiyatla sunarak müşterilerin beğenisini kazanıyor.

Kaçırılmayacak Bir Ayçiçek Yağı Fırsatı

Son dönemde gerçekleştirilen indirimlerle PTT AVM, ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Büyük market zincirleri BİM, A101, Migros ve CarrefourSA'yi geride bırakacak bir indirim gerçekleşti.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın (TMO) desteğiyle 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı adeta dibe vurdu. İndirimli olarak sunulan iki adet 5 litrelik ayçiçek yağı, 390 TL yerine piyasaya sürüldü. Bu indirim, her bir 5 litrelik pet şişe için fiyatı 195 TL'ye düşürerek tüketicilere stok yapma imkanı sunuyor.

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