TMO Market Yağ Fiyatını Düşürdü!

Ayçiçek yağı fiyatları her zaman marketler arasında değişkenlik gösteriyor. PTT AVM tarafından sunulan bir indirim dalgası piyasada heyecan yarattı. Genellikle market zincirleri ve online satış noktaları aracılığıyla duyurulan indirimlerin aksine, bu kez PTT AVM, 5 litrelik ayçiçek yağı paketlerinde gözle görülür bir fiyat düşüşü sağlayarak tüketicilere cazip bir fırsat sunuyor. Bu özel indirim, özellikle ekonomik olarak zorlanan tüketiciler için büyük bir rahatlama ve mutfak ekonomisine katkı sağlama potansiyeli taşıyor.
Rekabeti Alt Üst Eden İndirimler
Her daim indirimli ürünlerle adından söz ettiren ayçiçek yağı, şimdi de PTT AVM'nin radikal fiyat kesintileriyle gündemde. Ne A101 ne de BİM, bu sefer rekabette öne geçebilecek durumda değil. PTT AVM, bu etkileyici kampanya ile iki adet 5 litrelik ayçiçek yağını cazip bir fiyatla sunarak müşterilerin beğenisini kazanıyor.
Kaçırılmayacak Bir Ayçiçek Yağı Fırsatı
Son dönemde gerçekleştirilen indirimlerle PTT AVM, ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Büyük market zincirleri BİM, A101, Migros ve CarrefourSA'yi geride bırakacak bir indirim gerçekleşti.