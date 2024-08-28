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Geçmiş ayları bilmişti! İslam Memiş'ten gram altında Eylül tahmini geldi! Altında piyasa karıştı!

Finans piyasaları uzmanı İslam Memiş, Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerine ilişkin sinyallerinin olası etkilerini analiz ederek, Eylül ayı altın fiyatlarına ilişkin öngörülerini paylaştı.

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Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 10:16 Güncelleme 28 Ağustos 2024, 10:16
Geçmiş ayları bilmişti! İslam Memiş’ten gram altında Eylül tahmini geldi! Altında piyasa karıştı!

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YouTube kanalında yaptığı açıklamaların yatırım tavsiyesi olmadığını belirten Memiş, İstanbul Borsası'nın haftayı yüzde 2,5 düşüşle 9668 puandan kapattığını, daha önce 9400 puan olarak yaptığı tahminin doğru olmaya devam ettiğini belirtti. Gümüş piyasasında beklemeye devam ettiğini ancak stratejik bir dönüş yaparak elindeki altının yarısıyla borsa yatırımlarına yönelebileceğini sözlerine ekledi.

Döviz Kurları ve Piyasa Dinamikleri

Dolar kuru 33,96 TL olarak kaydedilirken, serbest piyasada bu rakam 34 TL'yi geçiyor. Memiş, bankalardaki dolarları serbest piyasada değerlendirmenin daha karlı olacağını öne sürdü. Doların uluslararası piyasalarda değer kaybettiğini ve bu durumun devam edeceğini belirtti.

Altın Piyasası Eylül Tahminleri

Memiş, son haftalarda ons altının 2.510 dolardan 2.470 dolara düşeceği beklentisinin olduğunu ve bu beklentinin gerçekleştiğini belirtti.

Büyük Bankalar Altın Yatırımını Öneriyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan lider yatırım bankaları, yatırımcılarına altın yatırımını önermeye başladı. Goldman Sachs ve Bank of America gibi büyük finans kuruluşları, bu yönde analizler içeren raporlar yayınladı. Bu durum, altın fiyatlarının yükselişe geçeceğinin en büyük göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Bu önde gelen bankaların altın yatırımına yönlendirmesi, piyasalarda altın fiyatlarının düşmesini riskli bir hareket olarak ortaya koyuyor. Dolayısıyla, piyasadaki mevcut durum itibarıyla altın fiyatlarında önemli bir düşüş beklenmiyor. Öte yandan, ons altın için bu dev bankalardan gelen 2.700 dolarlık tahminler de dikkat çekiyor.

Altın Fiyatları Neden Artıyor?

Altın fiyatlarının yükselişine finansal temeller yatıyor. Dolar ile altın arasındaki ters ilişki, piyasaların ana dinamiklerinden biri. Doların değer kazanması, genellikle altın fiyatlarının düşmesine yol açıyor. Ancak, Federal Reserve (FED)'in faiz artırımlarıyla birlikte dolar, geçmiş dönemlerde önemli ölçüde değer kazandı.

Bu durum, altın üzerinde bir baskı oluşturdu ve fiyatlar ya düştü ya da sabit kaldı. Altın, faiz artırımları sebebiyle beklenen kazanımları elde edemedi ve potansiyelini dolar lehine kaybetti. Ancak, süreçte yaşanan bu değişikliklerle birlikte altın fiyatlarında yükselişe geçiş sinyalleri görülmeye başladı.

Canlı Altın Fiyatları

NOT: Haberimiz kesinlikle yatırım tavsiyesi içermemektedir

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