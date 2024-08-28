Geçmiş ayları bilmişti! İslam Memiş’ten gram altında Eylül tahmini geldi! Altında piyasa karıştı!

Büyük Bankalar Altın Yatırımını Öneriyor Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan lider yatırım bankaları, yatırımcılarına altın yatırımını önermeye başladı. Goldman Sachs ve Bank of America gibi büyük finans kuruluşları, bu yönde analizler içeren raporlar yayınladı. Bu durum, altın fiyatlarının yükselişe geçeceğinin en büyük göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Bu önde gelen bankaların altın yatırımına yönlendirmesi, piyasalarda altın fiyatlarının düşmesini riskli bir hareket olarak ortaya koyuyor. Dolayısıyla, piyasadaki mevcut durum itibarıyla altın fiyatlarında önemli bir düşüş beklenmiyor. Öte yandan, ons altın için bu dev bankalardan gelen 2.700 dolarlık tahminler de dikkat çekiyor.

Altın Fiyatları Neden Artıyor? Altın fiyatlarının yükselişine finansal temeller yatıyor. Dolar ile altın arasındaki ters ilişki, piyasaların ana dinamiklerinden biri. Doların değer kazanması, genellikle altın fiyatlarının düşmesine yol açıyor. Ancak, Federal Reserve (FED)'in faiz artırımlarıyla birlikte dolar, geçmiş dönemlerde önemli ölçüde değer kazandı.

Bu durum, altın üzerinde bir baskı oluşturdu ve fiyatlar ya düştü ya da sabit kaldı. Altın, faiz artırımları sebebiyle beklenen kazanımları elde edemedi ve potansiyelini dolar lehine kaybetti. Ancak, süreçte yaşanan bu değişikliklerle birlikte altın fiyatlarında yükselişe geçiş sinyalleri görülmeye başladı. Canlı Altın Fiyatları NOT: Haberimiz kesinlikle yatırım tavsiyesi içermemektedir