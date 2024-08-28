Borsa İstanbul BIST 100 endeksi güne nasıl başladı?

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,02 puan ve yüzde 0,09 artışla 9.757,77 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,09, holding endeksi yüzde 0,2 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,61 ile sigorta, en çok gerileyen yüzde 1,49 ile spor oldu.