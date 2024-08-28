Öğrenciye barınma rehberi! Ev kiralarken bunlara dikkat edin! Kira sözleşmesi nasıl hazırlanır? En yüksek kira ücreti hangi ilde?

Yurtlara yerleşemeyen öğrenciler, ev arayışına girdi. Peki, öğrenci kentlerinde konut kiraları geçen yıla kıyasla nasıl değişti? Endeksa, kayıt dönemi öncesinde Türkiye 'de en fazla öğrenci bulunan 10 ildeki kiralık konut değerlerini inceledi. Verilere göre, Temmuz 2024'te bu kentlerin çoğunda kiralar, yıllık olarak enflasyona kıyasla daha az arttı. Ancak öğrenciler tek başıma ev tutmak isterse, en az 14 bin liralık bütçe ayırmak zorunda kalacak.

Buna rağmen, Endeksa'nın incelediği 11 kent arasında en yüksek ortalama kira bedeli İstanbul'da. Mega şehirde ortalama birim kira 234 TL/ metrekare, ortalama kira ise 23 bin 373 TL seviyesinde.

İSTANBUL'DA KİRALAR NASIL? Öğrencilerin üniversite seçerken hayat pahalılığı nedeniyle büyük çekince yaşadığı İstanbul'da Temmuz 2024 itibarıyla kiralar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 46 arttı. Ancak reel (enflasyondan arındırılmış) olarak yüzde 13 düşüş var.

Öğrenci kenti olarak anılan Eskişehir'de kiralar Temmuz 2024 itibarıyla yıllık bazda nominal olarak yüzde 69 artarken, reel artış yüzde 1ile sınırlı kalıyor. Şehirde ortalama birim kira 161 TL/metrekare, ortalama kira bedeli ise 15 bin 900 lira. 6 kamu, 3 vakıf üniversitesi ile öğrenciler için cazip bir eğitim süreci vaat eden İzmir'de kiralar bu yıl, enflasyona göre azalmış durumda. Temmuz 2024 verilerine göre İzmir'de kiralar geçen yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 61 arttı, reel olarak yüzde 3 azaldı.

Ortalama birim kira 207 TL/metrekare olurken, ortalama kira ise 21 bin 903 TL oldu.

ANTALYA'DA DÜŞÜŞ VAR

Yüksek yabancı talebi nedeniyle son yıllarda ciddi bir fiyat artışıyla karşı karşıya olan Antalya'da konut kira bedelleri normalleşme dönemine girdi. Temmuz 2024 itibarıyla Antalya'da kiralar yıllık bazda nominal olarak yüzde 23 arttı ancak reel olarak yüzde 26 azaldı. Öte yandan Antalya, araştırmaya konu 10 il içerisinde enflasyona karşı en fazla değer kaybeden il oldu. Ortalama birim kira 172 TL/metrekare, ortalama kira ise 18 bin 749 TL olarak tespit edildi.