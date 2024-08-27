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SSK, Bağ-Kur emekli promosyon listesi 2024! SGK promosyon tutarı 24 bin TL'ye ulaştı! Maaşa göre bankaların ücret tarifesi

Emekli vatandaşlar için heyecanla beklenen ocak zammı öncesinde gözler Merkez Bankası ve piyasa enflasyon tahminlerine çevrildi. Yıl sonu enflasyon beklentilerinin netleşmesiyle birlikte emekli maaşlarına yapılacak zam oranı da merak konusu oldu. Yapılan hesaplamalar, ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zam oranının beklentilerin üzerinde olabileceğini gösteriyor. Bu durum, emekli vatandaşların banka promosyonlarına olan ilgisini de artırdı. En yüksek emekli promosyonunun 24 bin TL'ye ulaştığı şu günlerde, 13 bankanın güncel promosyon teklifleri merak ediliyor.

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Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 23:43 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 23:43
SSK, Bağ-Kur emekli promosyon listesi 2024! SGK promosyon tutarı 24 bin TL’ye ulaştı! Maaşa göre bankaların ücret tarifesi

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2024 yılı emekli promosyon kampanyaları belli oldu ve birçok banka, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine cazip teklifler sunuyor. Emekli maaşlarına yapılan zamların ardından, gözler bankaların sunduğu promosyon ödemelerine çevrildi. Peki, hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor? En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte 13 bankanın emeklilere sunduğu promosyon kampanyaları.

Garanti Bankası

Garanti BBVA, emekli maaşını bu bankaya taşıyanlara maaş miktarına göre değişen promosyonlar sunuyor:

10.000 TL'ye kadar olan maaşlar için 6.250 TL,

10.000 – 15.000 TL arasındaki maaşlar için 10.000 TL,

15.000 – 20.000 TL arasındaki maaşlar için 12.500 TL,

20.000 TL ve üzeri maaşlar için 15.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası, SGK emeklilerine 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Emekliler, maaşlarını bu bankaya taşıyarak 3 yıl boyunca promosyon alma taahhüdünde bulunabiliyorlar.

Halkbank

Halkbank, emekli maaşını 3 yıl boyunca bankasından almayı taahhüt eden emeklilere, maaşlarına göre belirlenen promosyon ödemeleri sunuyor:

10.000 TL - 14.999 TL arası maaşlar için 8.000 TL,

15.000 TL - 19.999 TL arası maaşlar için 10.000 TL,

20.000 TL ve üzeri maaşlar için 12.000 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.

ING Bank

ING Bank, SGK emeklilerine maaş tutarına göre 15.000 TL'ye kadar promosyon sunuyor. Ayrıca, otomatik fatura talimatı verenler ek 3.000 TL kazanarak toplamda 18.000 TL'ye varan promosyon alabiliyor.

DenizBank

DenizBank, emekli maaşını bu bankadan 3 yıl boyunca almayı taahhüt edenlere promosyon fırsatı sunuyor:

0 - 9.999 TL arası maaşlar için 5.000 TL,

10.000 TL - 14.999 TL arası maaşlar için 8.000 TL,

15.000 TL - 19.999 TL arası maaşlar için 10.000 TL,

20.000 TL ve üzeri maaşlar için 12.000 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.

VakıfBank

VakıfBank, SGK emeklilerine özel olarak 24.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor. 12.000 TL'ye varan ana promosyonun yanında, VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Bankomat Kartı ile yapılan alışverişlerde aylık 1.000 TL, 12 ayda toplam 12.000 TL ek ödeme imkanı sunulmaktadır.

Yapı Kredi

Yapı Kredi, SGK emeklilerine maaş tutarına göre 18.000 TL'ye varan promosyon ödemesi sunuyor. Ek ödüllerle birlikte, emekliler iki yeni fatura talimatı vererek 1.500 TL, kredi kartı harcamalarıyla 1.000 TL ve mobil uygulama kullanımından 500 TL ek nakit ödül kazanabilirler.

Akbank, İş Bankası, QNB Finansbank, Türkiye Finans, Şekerbank ve Fibabanka

Bu bankalar da emeklilere maaşlarına göre değişen miktarlarda promosyon ödemeleri yapıyorlar. En yüksek promosyon ödemeleri 12.000 TL ile 18.000 TL arasında değişirken, bazı bankalar ek ödüller ve avantajlar da sunmaktadır.

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