SSK, Bağ-Kur emekli promosyon listesi 2024! SGK promosyon tutarı 24 bin TL’ye ulaştı! Maaşa göre bankaların ücret tarifesi

2024 yılı emekli promosyon kampanyaları belli oldu ve birçok banka, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine cazip teklifler sunuyor. Emekli maaşlarına yapılan zamların ardından, gözler bankaların sunduğu promosyon ödemelerine çevrildi. Peki, hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor? En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte 13 bankanın emeklilere sunduğu promosyon kampanyaları.