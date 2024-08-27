SSK, Bağ-Kur emekli promosyon listesi 2024! SGK promosyon tutarı 24 bin TL’ye ulaştı! Maaşa göre bankaların ücret tarifesi

2024 yılı emekli promosyon kampanyaları belli oldu ve birçok banka, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine cazip teklifler sunuyor. Emekli maaşlarına yapılan zamların ardından, gözler bankaların sunduğu promosyon ödemelerine çevrildi. Peki, hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor? En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte 13 bankanın emeklilere sunduğu promosyon kampanyaları.
Garanti Bankası
Garanti BBVA, emekli maaşını bu bankaya taşıyanlara maaş miktarına göre değişen promosyonlar sunuyor:
10.000 TL'ye kadar olan maaşlar için 6.250 TL,
10.000 – 15.000 TL arasındaki maaşlar için 10.000 TL,
15.000 – 20.000 TL arasındaki maaşlar için 12.500 TL,
20.000 TL ve üzeri maaşlar için 15.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.
Ziraat Bankası
Ziraat Bankası, SGK emeklilerine 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Emekliler, maaşlarını bu bankaya taşıyarak 3 yıl boyunca promosyon alma taahhüdünde bulunabiliyorlar.
Halkbank
Halkbank, emekli maaşını 3 yıl boyunca bankasından almayı taahhüt eden emeklilere, maaşlarına göre belirlenen promosyon ödemeleri sunuyor:
10.000 TL - 14.999 TL arası maaşlar için 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999 TL arası maaşlar için 10.000 TL,
20.000 TL ve üzeri maaşlar için 12.000 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.