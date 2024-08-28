Fahiş fiyata geçit yok! Ticaret Bakanlığı açıkladı! Fırsatçı işletmecilere 210 milyon TL para cezası

Tarife ve fiyat listesi denetimleri kapsamında yaz dönemini içeren haziran, temmuz, ağustos ayları döneminde yiyecek içecek hizmeti veren 26.227 işletmeye yapılan denetimlerde 11.674 aykırılık tespit edilmiş olup, 25,7 Milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Denetimlerde aynı dönem süresinde en yoğun olarak İstanbul ilimizde 5.819 iş yeri denetlenmiş aykırı bulunan fiillere 13,9 Milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.

Ticaret Bakanlığı Fiyat Etiketleri Denetimleri Kapsamında 150.820 İşletmeye 136,9 Milyon TL İdari Para Cezası Uyguladı

Ticaret Bakanlığı olarak fiyat etiketleri denetimleri kapsamında ise Türkiye genelinde, 2024 yılı başından itibaren 8 ayda 150.820 işyerinde yapılan denetimlerde 85.381 aykırılık tespit edilmiş, toplam 136,9 Milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.

Fiyat etiketi denetimleri kapsamında 2024 yılı başından itibaren İstanbul ilimizde 27.238 işyerinde yapılan denetimlerde 48.359 aykırılık tespit edilmiş, toplam 96,1 Milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Turizm gelirleriyle ön planda olan Antalya ilimizde 2024 yılı başından itibaren 14.861 işyerinde yapılan denetimlerde 7.941 aykırılık tespit edilmiş, toplam 8,1 Milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.