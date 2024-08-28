A’da Z’ye hesap değişti: 65 yaş, engelli aylığı, evde bakım maaşı için hesaplara kaç para yatırılacak?

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Türkiye'de milyonlarca vatandaşın hayatını doğrudan etkileyen maaş düzenlemeleri, son yapılan zamlarla yeni bir boyut kazanmış bulunmaktadır. Özellikle engelli vatandaşlar, yaşlılar ve evde bakım hizmeti alan bireyler için sağlanan sosyal destekler, memur maaşlarına yapılan son zamlarla birlikte arttırıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran ayında açıkladığı enflasyon oranları, bu zamların miktarını belirleyen temel etken oldu. Bu zam dalgası, toplumun farklı kesimlerinden milyonlarca insan için ekonomik bir soluk alma imkanı sunarken, devletin sosyal güvenlik politikalarındaki hassasiyeti ve toplumsal sorumluluğu da gözler önüne seriyor. Peki 65 yaş, engelli aylığı, evde bakım maaşı için hesaplara kaç para yatırılacak?