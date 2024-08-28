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A'da Z'ye hesap değişti: 65 yaş, engelli aylığı, evde bakım maaşı için hesaplara kaç para yatırılacak?

Türkiye'de milyonlarca vatandaşı ilgilendiren maaş güncellemeleri, son dönemde yapılan düzenlemelerle yeni bir boyut kazandı. Engelli aylığı, yaşlılık aylığı ve evde bakım yardımları gibi sosyal destek kalemleri, geçtiğimiz ay memur maaşlarına yapılan zamlarla birlikte artırıldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Haziran ayı enflasyon rakamları, bu zamların boyutunu belirledi. Peki 65 yaş, engelli aylığı, evde bakım maaşı için hesaplara kaç para yatırılacak?

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Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 09:17 Güncelleme 28 Ağustos 2024, 09:17
A’da Z’ye hesap değişti: 65 yaş, engelli aylığı, evde bakım maaşı için hesaplara kaç para yatırılacak?

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Türkiye'de milyonlarca vatandaşın hayatını doğrudan etkileyen maaş düzenlemeleri, son yapılan zamlarla yeni bir boyut kazanmış bulunmaktadır. Özellikle engelli vatandaşlar, yaşlılar ve evde bakım hizmeti alan bireyler için sağlanan sosyal destekler, memur maaşlarına yapılan son zamlarla birlikte arttırıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran ayında açıkladığı enflasyon oranları, bu zamların miktarını belirleyen temel etken oldu. Bu zam dalgası, toplumun farklı kesimlerinden milyonlarca insan için ekonomik bir soluk alma imkanı sunarken, devletin sosyal güvenlik politikalarındaki hassasiyeti ve toplumsal sorumluluğu da gözler önüne seriyor. Peki 65 yaş, engelli aylığı, evde bakım maaşı için hesaplara kaç para yatırılacak?

65 Yaş Aylığı Ne Kadar Oldu?

65 yaşını doldurmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir ya da aylık alamayan vatandaşlar için devlet tarafından sağlanan yaşlılık aylığı, bu yılın başında yapılan zamlar sonrası önemli bir artış gösterdi. Ocak ayında 3 bin 504 Türk Lirası olarak belirlenen yaşlılık aylığı, Temmuz ayında yapılan güncelleme ile 4 bin 180 Türk Lirası'na çıktı.

Engelli Aylığı Artışı Nasıl Gerçekleşti?

Yüzde 40 ile 69 arasında engelli oranına sahip vatandaşlar için Ocak ayında 2 bin 797 Türk Lirası olarak belirlenen engelli aylığı, Temmuz zammıyla birlikte 3 bin 338 Türk Lirası'na yükseltildi. Yüzde 70 ve üzeri engelli oranına sahip olanlar için ise bu rakam 5 bin 7 Türk Lirası'na ulaştı.

65 yaş, engelli aylığı, evde bakım maaşı için hesaplara kaç para yatırılacak?

Tam bağımlı bireylerin aileleri için devlet tarafından sağlanan evde bakım maaşı, bu yılın Ocak ayında yapılan düzenleme ile 7 bin 608 Türk Lirası'ndan, Temmuz zammı sonrasında 9 bin 77 Türk Lirası'na çıkarıldı. Bu artış, evde bakım gereksinimi olan vatandaşlar için önemli bir destek olarak öne çıkıyor.

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