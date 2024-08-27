Ofisler esnek çalışmaya uyuyor

Türkiye'de ticari gayrimenkul piyasası, bu yıl dönüşüm sürecine girdi. Pandemi sonrası dönemde iş yapış biçimlerinde ve ticari alan talebinde meydana gelen değişiklikler, sektör dinamiklerini yeniden şekillendirdi. Son dönemde ofis ve ticari alanlarda esnek çalışma düzenlemelerine uygun, teknolojik altyapısı güçlü projeler öne çıkarken, yatırımcılar sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği konularında daha bilinçli hale geldi. Bayrampaşa'da günün koşullarına uygun birleştirilebilir modüler ofislerin yer aldığı çarşı ve ofis projesi başlatan Bilgiçler Yapı'nın Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Bilgiç, "Günümüzde ticari gayrimenkuller özelinde sadece estetik ve işlevsellik değil ayrıca çevresel sürdürülebilirlik de ön plana çıkıyor" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN