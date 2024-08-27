Tasarruf finansman sektörü kazandırıyor: Vatandaşları ev ve araba sahibi yapıyor!

275 MİLYARLIK SÖZLEŞME Tasarruf finansman sektörü nün yakaladığı işlem hacmi 4 kat artışla Haziran 2024'te 111 milyar TL'yi aşarken, toplam sözleşme tutarı da yüzde 157 artış ile 275 milyar TL'ye ulaştı. Sektörün aktif büyüklüğü 48 milyar TL'ye, öz kaynakları ise 18 milyar TL'ye yükseldi. 2022 sonunda 14 milyar 334 milyon lira olan aktif büyüklükte 1.5 yıllık büyüme yüzde 234'e ulaştı. Aynı dönemde öz kaynaklardaki büyüme yüzde 353 olarak gerçekleşti.

416 BİN KİŞİ FAYDALANDI Tasarruf finansman sektörü nün 2024 yılının ilk altı ayına ilişkin verilerini değerlendiren Sektör Temsil Kurulu Başkanı Eyüp Akbal , "Tasarruf finansman sektöründe, 6 şirket ve 450 şube ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Geçen yılın haziran dönemiyle kıyasladığımızda 2024'ün ilk altı ayındaki sayısal verilerde ciddi artışlar yaşadığımız görülüyor. Sektörümüzün ilgili dönemde işlem hacmi, aktif büyüklük, öz kaynak ve net faaliyet kârı artışlarının önemli oranlarda olduğunu söyleyebilirim. Uygun maliyetle ev, araç ve çatılı iş yeri sahibi yaptığımız kişilerin sayısı 416 bine ulaştı" dedi.





YÖNETMELİK REVİZE EDİLDİ

Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik'in 29 Aralık 2023 tarihinde revize edilmesiyle birlikte tasarruf finansman sektöründe yukarı yönlü ciddi bir ivme yakalandığına dikkat çeken Akbal, "Lisanslı üçüncü faaliyet yılını dolduran sektörün sürdürülebilir büyümesini devam ettirebilmesi, sektör temsilcilerinden gelecek mevzuat ve düzenleme taleplerinin dikkate alınmasına bağlı olduğu kanaatindeyiz" değerlendirmesinde bulundu.

TASARRUFLAR ARTMALI

Tasarruf finansman sektörünün Türkiye ekonomisine katkısına dikkat çeken Akbal, şu değerlendirmeyi yaptı: "Bilindiği gibi hem kişilerin refahı hem de ülke ekonomilerinin bekası için tasarruf oranlarının artırılması çok büyük önem arz ediyor. Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasının ön koşulu yeterli düzeyde tasarruf yapılması ve tasarrufların yatırıma kanalize edilmesinden geçer. Tasarruf Eğilimleri Araştırması'nın 2023 yılının son çeyreği verilerine baktığımızda Türkiye'deki tasarruf oranlarının yüzde 23 olduğunu görüyoruz. Tasarruf eden kişilerin yüzde 26'sı da tasarruf tercihlerini yastık altı altın ve nakit birikiminden yana kullanıyor. Dolayısıyla ülkemizdeki tasarruf oranlarının çok düşük olduğunu söylemek mümkün. Bunları artırmak ve yastık altı birikimlerin ülke ekonomisine kazandırılması noktasında faaliyet gösterdiğimiz sektör, tasarrufu teşvikiyle büyük öneme sahip. Biz tasarruf finansman sektörünün temsilcisi altı şirket olarak sektörümüzü büyütmeye, daha çok kişinin modelimizden faydalanmasını sağlamaya yönelik çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."



İSTİHDAMA KATKI

"Dikkat çekmek istediğim bir diğer husus ise istihdam" diyen Akbal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tasarruf finansman sektörü büyüdükçe Türkiye'nin dört bir yanındaki şube ağımızı genişletme durumu da hâsıl oluyor. Şu an 450 şubemiz ile 4 bin 698 kişiye istihdam sağlıyoruz. Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet gösteren şirketler olarak şubelerimizi artırıyor, böylelikle de istihdama da katkı sunuyoruz. Diğer bir ifadeyle bir yandan genel müdürlüklerimizdeki, bir yandan da yeni açtığımız şubelerdeki çalışma arkadaşlarımızın sayısını artırdıkça istihdamın artmasına da destek vermiş oluyoruz."