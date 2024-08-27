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İsviçre frangı cinsinden finansman tamam! Türk Hava Yolları'ndan Airbus A350 hamlesi

Türk Hava Yolları filosunu genişletmeye devam ediyor. Türk Hava Yolları, ağustos ayında filoya katılan iki yeni nesil A350 uçağının İsviçre frangı cinsinden finansmanını, Avrupa İhracat Kredi Kuruluşları garantisi altında KfW IPEX-Bank ile tamamladı.

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Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 12:07 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 12:28
İsviçre frangı cinsinden finansman tamam! Türk Hava Yolları’ndan Airbus A350 hamlesi

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Türk Hava Yolları (THY), filoya katılan iki yeni nesil A350 uçağının İsviçre frangı cinsinden finansmanını tamamladı.

TÜRK HAVA YOLLARI FİLOSU GENİŞLİYOR
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en çok uluslararası noktasına uçan hava yolu şirketi THY, yeni uçak alımlarıyla filosunu genişletmeye devam ediyor.

THY, iki Airbus A350 uçağının İsviçre frangı cinsinden finansmanını başarıyla tamamladıTHY, iki Airbus A350 uçağının İsviçre frangı cinsinden finansmanını başarıyla tamamladı

FİNANSMAN TAMAMLANDI
THY, filosuna ağustosta katılan iki yeni nesil A350 uçağın İsviçre frangı cinsinden finansmanını, Avrupa İhracat Kredi Kuruluşları garantisi altında KfW IPEX-Bank ile tamamladı. Bu işlem, THY'nin finansör tabanına coğrafi olarak çeşitlendirme ve genişletme becerisi sunarken, kur riskini en aza indirip maliyet verimliliğinden yararlanarak güçlü finansal yönetim yaklaşımını da ortaya koydu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi Doç. Dr. Murat Şeker, KfW IPEX-Bank ile işbirliği yapmaya devam edeceklerini söyledi.

THY Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi Doç. Dr. Murat ŞekerTHY Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi Doç. Dr. Murat Şeker

THY ile KfW IPEX-Bank arasındaki bu sembol niteliğindeki anlaşmanın, filoyu yeni nesil uçaklarla modernize ederek uzun vadeli sürdürülebilirlik hedefine olan bağlılığı bir kez daha teyit ettiğine dikkat çeken Şeker, "Uçak finansmanındaki çeşitlendirme stratejilerimizle uyumlu olan bu İsviçre frangı para birimi işlemle KfW IPEX-Bank ile işbirliğimizi güçlendirmekten mutluluk duyuyor ve başarılı ortaklığımızı sürdürmeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.

KfW IPEX-Bank Küresel Mobilite Başkanı Sebastian Blum da THY ile ilişkileri güçlendirmekten mutlu olduğunu belirterek, "Müşterimizin filo modernizasyonunu desteklemek, Avrupa'da ve dünya çapında mobilitenin dönüşümüne katkıda bulunma tutkumuzla örtüşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yakıt verimliliği en yüksek motorlarla donatılmış modern Airbus A350 geniş gövde uçaklar, THY'nin uzun mesafe ana filosunun önemli bir bölümünü oluşturuyor.

Şirketin yakın zamanda Airbus ile 355 uçak için önemli bir satın alma anlaşması imzalaması,THY'yi önümüzdeki yılların en büyük filo büyümelerinden birine hazırlıyor.

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