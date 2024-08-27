İsviçre frangı cinsinden finansman tamam! Türk Hava Yolları’ndan Airbus A350 hamlesi

Türk Hava Yolları (THY), filoya katılan iki yeni nesil A350 uçağının İsviçre frangı cinsinden finansmanını tamamladı.
TÜRK HAVA YOLLARI FİLOSU GENİŞLİYOR
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en çok uluslararası noktasına uçan hava yolu şirketi THY, yeni uçak alımlarıyla filosunu genişletmeye devam ediyor.
THY, iki Airbus A350 uçağının İsviçre frangı cinsinden finansmanını başarıyla tamamladı
FİNANSMAN TAMAMLANDI
THY, filosuna ağustosta katılan iki yeni nesil A350 uçağın İsviçre frangı cinsinden finansmanını, Avrupa İhracat Kredi Kuruluşları garantisi altında KfW IPEX-Bank ile tamamladı. Bu işlem, THY'nin finansör tabanına coğrafi olarak çeşitlendirme ve genişletme becerisi sunarken, kur riskini en aza indirip maliyet verimliliğinden yararlanarak güçlü finansal yönetim yaklaşımını da ortaya koydu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi Doç. Dr. Murat Şeker, KfW IPEX-Bank ile işbirliği yapmaya devam edeceklerini söyledi.
THY Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi Doç. Dr. Murat Şeker
THY ile KfW IPEX-Bank arasındaki bu sembol niteliğindeki anlaşmanın, filoyu yeni nesil uçaklarla modernize ederek uzun vadeli sürdürülebilirlik hedefine olan bağlılığı bir kez daha teyit ettiğine dikkat çeken Şeker, "Uçak finansmanındaki çeşitlendirme stratejilerimizle uyumlu olan bu İsviçre frangı para birimi işlemle KfW IPEX-Bank ile işbirliğimizi güçlendirmekten mutluluk duyuyor ve başarılı ortaklığımızı sürdürmeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.