İsviçre frangı cinsinden finansman tamam! Türk Hava Yolları’ndan Airbus A350 hamlesi

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Türk Hava Yolları (THY), filoya katılan iki yeni nesil A350 uçağının İsviçre frangı cinsinden finansmanını tamamladı. TÜRK HAVA YOLLARI FİLOSU GENİŞLİYOR

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en çok uluslararası noktasına uçan hava yolu şirketi THY, yeni uçak alımlarıyla filosunu genişletmeye devam ediyor.

THY, iki Airbus A350 uçağının İsviçre frangı cinsinden finansmanını başarıyla tamamladı FİNANSMAN TAMAMLANDI

THY, filosuna ağustosta katılan iki yeni nesil A350 uçağın İsviçre frangı cinsinden finansmanını, Avrupa İhracat Kredi Kuruluşları garantisi altında KfW IPEX-Bank ile tamamladı. Bu işlem, THY'nin finansör tabanına coğrafi olarak çeşitlendirme ve genişletme becerisi sunarken, kur riskini en aza indirip maliyet verimliliğinden yararlanarak güçlü finansal yönetim yaklaşımını da ortaya koydu.