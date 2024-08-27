Yarım altın fiyatına hemen HEMEN TESLİM arsa! Milli Emlak’tan emlak vergisi muafiyeti ile hazine arazisi

Bu özel teklifler, hem yatırım yapmak isteyenleri hem de gelecekte ev sahibi olma hayali kuranları doğrudan hedef alıyor. Özellikle büyük şehirlerdeki konut fiyatlarının yüksekliği ve piyasadaki dalgalanmalar, arsa yatırımını daha cazip bir alternatif haline getirmiş durumda.