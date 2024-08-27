Yarım altın fiyatına hemen HEMEN TESLİM arsa! Milli Emlak’tan emlak vergisi muafiyeti ile hazine arazisi

Milli Emlak, Türkiye genelindeki hazine arazileri üzerinde heyecan verici yeni duyurular yaparak, vatandaşlara sunulan satış fırsatlarını genişletti. Yeni ilanlarda, arsa alımlarında büyük avantajlar sağlayacak 5 yıllık emlak vergisi muafiyeti ve KDV'siz satış gibi önemli teşvikler bulunuyor.
Bu özel teklifler, hem yatırım yapmak isteyenleri hem de gelecekte ev sahibi olma hayali kuranları doğrudan hedef alıyor. Özellikle büyük şehirlerdeki konut fiyatlarının yüksekliği ve piyasadaki dalgalanmalar, arsa yatırımını daha cazip bir alternatif haline getirmiş durumda.
Milli Emlak tarafından sunulan bu cazip fırsatlar, arsa piyasasında yeni bir canlanma yaratmayı amaçlıyor ve vatandaşlara kendi evlerini inşa etme veya yatırım amaçlı arsa sahibi olma konusunda önemli kolaylıklar sağlıyor.