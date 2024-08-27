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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentilerini açıkladı. Buna göre, ağustosta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,3 puan azalarak yüzde 28,7 seviyesine, reel sektör için 1,2 puan düşerek yüzde 53,8 seviyesine geriledi.

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Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 10:23 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 10:23
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’ndan 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi

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Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.

Buna göre, ağustosta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,3 puan azalarak yüzde 28,7 seviyesine, reel sektör için 1,2 puan düşerek yüzde 53,8 seviyesine gerilerken, hanehalkı için 1,1 puan artarak yüzde 73,1 seviyesine yükseldi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 29,6 seviyesinde gerçekleşti.

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